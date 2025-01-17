Biden'dan 2 bin 500 mahkuma ceza indirimi!
ABD Başkanı Joe Biden, şiddet içermeyen uyuşturucu suçlarından hüküm giyen 2.500 kişinin cezasını hafiflettiğini açıkladı. Görevdeki son günlerinde af kararlarını gözden geçireceğini belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, şiddet içermeyen uyuşturucu suçlarından hüküm giyen yaklaşık 2 bin 500 kişinin cezasını hafiflettiğini açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, görevdeki son günlerini ‘ek ceza indirimi ve afları gözden geçirmeye devam etmek’ için kullanacağını belirtti. Vergi kaçırmak ve usulsüz silah edinmekten suçlu bulunan oğlu Hunter Biden'ı affettiği için tepki çeken Biden, şiddet içermeyen uyuşturucu suçlarından hüküm giyen yaklaşık 2 bin 500 kişinin cezasını hafiflettiğini duyurdu.
Etiketler: #ABD Başkanı Joe Biden
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