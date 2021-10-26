Biden’dan ABD’ye seyahat etmek isteyenler için yeni kurallar
Gelecek ay sınırlarını yabancı turistlere açmaya hazırlanan ABD’de, Başkan Joe Biden yeni korona virüs önlemlerini açıkladı.
Beyaz Saray, korona virüs salgının başladığı 2020’den beri ilk kez yabancı uçuşlara uyguladığı kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanıyor. Gelecek ay sınırlarını açmayı planlayan ABD, tüm yabancı turistleri koronavirüs aşısı yaptırmış olmak şartıyla ülkeye tekrar kabul edeceğini açıkladı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın görevdeyken Brezilya, Çin, İrlanda, İran, Güney Afrika, Hindistan ve Avrupa’daki 26 Şangay ülkesine ABD’ye uçuş yasağı getirmiş, Ocak 2021’de göreve başlayan Başkan Joe Biden sonrası yasaklı ülkeler listesi daha da genişlemişti. İngiltere, Hindistan, Çin ve birçok Avrupa ülkesini kapsayan uçuş yasağının gelecek ay kalkması bekleniyor.
HAVA YOLU ŞİRKETLERİNE UYARI
Dün açıklama yapan Biden, havayolu şirketlerinin yolcuları uçağa kabul etmeden önce koronavirüs aşılarını kontrol etmeleri gerektiğini belirtti. Herhangi bir koronavirüs aşısının kabul edileceğini de söyleyen Biden, hava yolu şirketlerinin mutlaka resmi kaynakların verilerini kabul etmesi gerektiğini de belirtti. Biden ayrıca, "Bu ABD ve diğer ülkeler arasındaki seyahat ile ilgili, koronavirüs nedeniyle alınan önceki tedbirler geçerli. Uluslararası uçuşlarda aşı önemli bir güvenlik sağlıyor" sözlerine yer verdi.
Aşı olmamış ABD vatandaşları da dahil tüm kişilerin uçağa binmeden bir gün önce aldıkları negatif koronavirüs testi ile ülkeye giriş yapabilecekleri açıklanırken, 18 yaş altındaki çocukların herhangi bir aşı zorunluluğu bulunmadığı için seyahatlerinden 3 gün önce mutlaka negatif korona virüs testi vermeleri zorunlu olacak.
Yeni kurallar 8 Kasım itibariyle uygulanacak.
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