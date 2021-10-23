TRT canlı yayınında olay Biden ve Trump sözleri: "İkisinin de..."

TRT Haber'de ekrana gelen Gece Bakışı programının sunucusu Fuat Kozluklu, canlı yayında ABD'nin mevcut ve önceki liderlerinden söz edildiği sırada "İkisinin de Allah...” diye bir ifade kullandı.

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2021 Cumartesi, 15:38
TRT canlı yayınında olay Biden ve Trump sözleri:
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TRT Haber’de yayınlanan Gece Bakışı adlı program dün akşam hayli ilginç anlara sahne oldu.

Programın sunucusu Fuat Kozluklu, TRT Haber Washington muhabiri Ali Artmaz’la yaptığı canlı yayın sırasında ABD Eski Başkanı Donald Trump ve şimdiki başkanı Joe Biden ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

“Donald Trump’ı gazeteci olarak takibe aldık. Ama herhangi bir şekilde hoş geldin’ gibi mesaj atmadım” diyen Kozluklu, Ali Artmaz’ın ‘Trump’ı mı çok seviyorsun Biden’ı mı?’ sorusuyla karşılaştı.

MedyaRadar’ın haberine göre bu sorunun ardından gülümsediği görülen Fuat Kozluklu, “İkisinin de Allah...” diyerek başladığı sözlerini “Yollarını açık etsin. Allah onların sağlıklarını versin... O kadar diyeyim tamam mı? İkisini de sevmiyorum açık açık söyleyeyim ya Allah Allah. Kim korkar Trump’tan, Biden’dan...” diyerek tamamladı.


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