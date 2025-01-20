Biden'dan Beyaz Saray'a 'gizemli' not

Eski ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin 47. Devlet Başkanı olarak göreve başlayan Donald Trump'a Beyaz Saray'da bir not bıraktığını belirterek, “Bu Trump ile benim aramda” ifadelerini kullandı.

Biden'dan Beyaz Saray'a 'gizemli' not
Abone Ol google-news
Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 20.01.2025 - 22:16

ABD'nin 47. Devlet Başkanı olarak göreve başlayan Donald Trump, Washington DC'de VIP konuklara hitap ederken, eski başkan Joe Biden da Joint Base Andrews'da kendi yönetiminin üyelerine hitap etti.

25 yıllık siyasi kariyerinin son konuşmasını yapan Biden, “Bu ülke için yaptıklarımız beni derinden etkiledi. Gerçekten çok ciddiyim. Daha yapacak çok şeyimiz var” dedi.

Biden, görevi bırakırken “Mücadeleyi bırakmıyoruz. Başkanınız olarak hizmet etmek benim için hayatımın onuruydu” ifadelerini kullandı.

“BU TRUMP İLE BENİM ARAMDA”

Yemin töreni başlamadan kısa bir süre önce Joe Biden'a, Donald Trump'a Beyaz Saray'da bir not bırakıp bırakmadığı soruldu. 

Biden ise, “Evet” yanıtını verdi. 

Ne yazdığı sorulduğunda ise Biden, “Bu, Trump ile benim aramda” diye konuştu.

Trump, Biden 2020'de görevi devraldığında devir teslim geleneklerinin bir çoğunu görmezden gelmiş, ancak Biden için bir mektup bırakmıştı. 


Etiketler: #Joe Biden #Donald Trump

İlgili Haberler

Zelenski'den Trump çıkışı: Küresel sorunların çözümü için umut

Zelenski'den Trump çıkışı: Küresel sorunların çözümü için umut
Almanya'dan Trump açıklaması: Kendi ayaklarımızın üzerinde durmalıyız

Almanya'dan Trump açıklaması: Kendi ayaklarımızın üzerinde durmalıyız
Son Dakika... Trump, yemin ederek ikinci kez ABD Başkanı oldu

Son Dakika... Trump, yemin ederek ikinci kez ABD Başkanı oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler