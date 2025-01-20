Biden'dan Beyaz Saray'a 'gizemli' not

Yayınlanma: 20.01.2025 - 22:16

Güncelleme: 20.01.2025 - 22:16

ABD'nin 47. Devlet Başkanı olarak göreve başlayan Donald Trump, Washington DC'de VIP konuklara hitap ederken, eski başkan Joe Biden da Joint Base Andrews'da kendi yönetiminin üyelerine hitap etti.

25 yıllık siyasi kariyerinin son konuşmasını yapan Biden, “Bu ülke için yaptıklarımız beni derinden etkiledi. Gerçekten çok ciddiyim. Daha yapacak çok şeyimiz var” dedi.

Biden, görevi bırakırken “Mücadeleyi bırakmıyoruz. Başkanınız olarak hizmet etmek benim için hayatımın onuruydu” ifadelerini kullandı.

“BU TRUMP İLE BENİM ARAMDA”

Yemin töreni başlamadan kısa bir süre önce Joe Biden'a, Donald Trump'a Beyaz Saray'da bir not bırakıp bırakmadığı soruldu.

Biden ise, “Evet” yanıtını verdi.

Ne yazdığı sorulduğunda ise Biden, “Bu, Trump ile benim aramda” diye konuştu.

Trump, Biden 2020'de görevi devraldığında devir teslim geleneklerinin bir çoğunu görmezden gelmiş, ancak Biden için bir mektup bırakmıştı.