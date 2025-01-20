Son Dakika... Trump, yemin ederek ikinci kez ABD Başkanı oldu

Yayınlanma: 20.01.2025 - 20:02

Güncelleme: 20.01.2025 - 20:59

ABD’nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump bugün Kongre’de düzenlenen yemin töreniyle görevine resmen başladı.

Tören, başkent Washington'da sıcaklıkların eksi 11'e kadar düşmesi nedeniyle 1985’te Ronald Reagan’ın yemin töreninden sonra ilk kez kapalı mekana alındı.

Aralarında Bill Clinton, George W Bush ve Barack Obama'nın da bulunduğu eski başkanlar Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde Kongre'ye girdiler.

Trump, şunları söyledi:

“Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor. Artık kendimizden faydalanılmasına izin vermeyeceğiz. Çok basit bir şekilde Amerika'yı ilk sıraya koyacağım. Adalet terazisi yeniden dengelenecek. En büyük önceliğimiz gururlu, müreffeh ve özgür bir ulus yaratmak olacaktır. Artık kendimizden faydalanılmasına izin vermeyeceğiz. Şu andan itibaren Amerika'nın düşüşü sona ermiştir. Özgürlüklerimiz ve ulusumuzun görkemli kaderi artık inkar edilmeyecek.”

Kendisini “kendinden emin ve iyimser” olarak tanımlayan Trump, “Ulusal başarıda heyecan verici yeni bir dönemin başlangıcındayız. Bir değişim dalgası ülkeyi kasıp kavuruyor. Güneş ışığı tüm dünyayı aydınlatıyor ve Amerika bu fırsatı daha önce hiç olmadığı kadar iyi değerlendirme şansına sahip. Karşılaştığımız zorluklar konusunda dürüst olmalıyız” diye konuştu.

Bu sorunlar “çok sayıda”, ancak “dünyanın şu anda tanık olduğu bu büyük ivme tarafından yok edileceklerini” söyledi.

“Evdeki basit bir krizle” başa çıkamadığını söylediği hükümete yönelik bir ‘güven krizinden’ bahseden Trump, insanlara “zenginliklerini, demokrasilerini” geri vermeye yemin etti.

Ülkenin yeniden saygı göreceğini ve “her ulusun gıpta edeceği bir ülke” olacağını söyleyen Trump, adalet bakanlığının “silahlandırılmasına” son verileceğini de belirtti.

SUİKASTI HATIRLATTI

Trump, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'da Butler bölgesindeki mitinginde, kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramasını hatırlattı.

Trump, “Sadece birkaç ay önce, Pensilvanya'da güzel bir arazide, bir suikastçının kurşunu kulağımı parçaladı. Ama o zaman da hissettim ve şimdi daha da çok inanıyorum ki hayatım bir sebepten ötürü kurtarıldı. Amerika'yı yeniden büyük yapmak için Tanrı tarafından kurtarıldım” dedi.

'ULUSAL ACİL DURUM' İLAN EDECEK

Trump “bir dizi tarihi kararname” imzalayacağını ve bir “sağduyu devrimi” başlatacağını duyurdu.

ABD'nin güney sınırında “ulusal acil durum” ilan edeceğini söyleyen Trump, tüm yasadışı girişlerin “derhal durdurulacağını” ve hükümetin “milyonlarca suçlu yabancıyı” geri göndermeye başlayacağını açıkladı.

Kartelleri “yabancı terör örgütleri” olarak tanımlayacağını söyleyen Trump, tüm yabancı çetelerin varlığını ortadan kaldırma talimatı vereceğini söyledi.

Kabinenin rekor enflasyonu “yeneceğini” ve fiyatları düşüreceğini kaydeden eden Trump, “Ulusal enerji acil durumu ilan edeceğini” belirtti.

Trump, “Sondaj yapacağız, bebeğim, sondaj” dedi.

YABANCI ÜLKELERE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANACAK

Trump, “ayaklarımızın altındaki sıvı altının” Amerika'yı “yeniden zengin bir ulus” yapacağını belirterek, yönetimin Yeşil Yeni Anlaşma'yı sona erdireceğini ve elektrikli araç zorunluluğunu iptal edeceğini ifade etti.

“Vatandaşlarımızı zenginleştirmek için yabancı ülkelere gümrük vergisi ve harç uygulayacağız” diyen Trump, bu amaçla Dış Gelir Servisi'nin kurulacağını ve ticaret sisteminin elden geçirileceğini söyledi.

Ekonomiye bağlı kalarak “tüm gümrük vergileri, harçlar ve gelirleri toplamak üzere” bir Dış Gelir Servisi kuracağını duyuran Trump, bu sayede “hazineye büyük miktarda para akacağını” savundu.

Trump ayrıca tüm hükümet sansürünü sona erdirmeyi ve “Amerika'ya ifade özgürlüğünü geri getirmeyi” vaat ederek, “Devletin muazzam gücü bir daha asla siyasi muhaliflere zulmetmek için silah olarak kullanılmayacak” açıklamasında bulundu.

“TOPLUMDA SADECE İKİ CİNSİYET OLACAK”

“Hükümetin ırk ve cinsiyeti kamusal ve özel yaşamın her alanında sosyal mühendisliğe tabi tutma politikasının” sona ereceğini kaydeden Trump, “Bugünden itibaren, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin var olduğu ABD hükümetinin resmi politikası olacaktır. Renk körü ve liyakate dayalı bir toplum oluşturacağız” dedi.

“DÜNYA'NIN GÖRDÜĞÜ EN GÜÇLÜ ORDUYU KURACAĞIZ”

“Dünya'nın gördüğü en güçlü orduyu” kurma sözü veren Trump, “barış yapıcı ve birleştirici” olmak istediğini söyledi.

Trump, “Başarımızı sadece kazandığımız savaşlarla değil, aynı zamanda sona erdirdiğimiz savaşlarla ve belki de en önemlisi hiç girmediğimiz savaşlarla ölçeceğiz. Amerika yeryüzündeki en büyük, en güçlü ve en saygın ulus olarak hak ettiği yeri geri alacaktır” diye konuştu.

“PANAMA KANALI'NI GERİ ALIYORUZ”

Panama Kanalı'na dikkat çeken Trump, “Panama Kanalı'nı Çin işletiyor ve biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya verdik. Şimdi geri alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump, Meksika Körfezi'nin adının Amerika Körfezi olarak değiştirileceğini de söyledi.

“Ve büyük bir başkanın, William McKinley'in adını, olması gereken ve ait olduğu yere, 'McKinley Dağı'na geri vereceğiz” diyen Trump, Barack Obama'nın başkan olduğu dönemde ‘Denali’ olarak adlandırılması kararını tersine çevirdi.

'MARS' VURGUSU YAPTI

Trump, Mars'ta ulusun bayrağını dalgalandırma umudunu dile getirirken, hırsın ABD'nin “can damarı” olduğunu kaydetti.

“Mars gezegenine yıldızları ve çizgileri dikmek için Amerikalı astronotları fırlatarak yıldızlara doğru açık kaderimizi takip edeceğiz. Ve şu anda ulusumuz diğerlerinden daha hırslı. Bizim ulusumuz gibi bir ulus yoktur. Amerikalılar kaşifler, inşaatçılar, yenilikçiler, girişimciler ve öncülerdir” diyen Trump, hiçbir şeyin ABD'nin önünde duramayacağını savundu.

Ülkenin saygı ve hayranlık göreceğini söyleyen Trump, “Müreffeh olacağız, gururlu olacağız, güçlü olacağız ve daha önce hiç olmadığı gibi kazanacağız. Altın çağımız daha yeni başladı” ifadelerini kullandı.

JD VANCE DA YEMİN ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı Cumhuriyetçi Ohio Senatörü James David (JD) Vance da yemin ederek görevine başladı.