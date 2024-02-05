Milli sporcu Ada Küfeciler, Fransa'da bronz madalya kazandı!
Milli sporcu Ada Küfeciler, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Maraton Flöre 14 Yaş Altı Yıldızlar Eskrim Circuit Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.
Milli eskrimci Ada Küfeciler, Fransa'da düzenlenen Maraton Flöre 14 Yaş Altı Yıldızlar Eskrim Circuit Turnuvası'nda bronz madalya elde etti.
Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda 29 milli sporcu mücadele etti.
Ada Küfeciler, turnuvada bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.
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