Biden'dan Kızıldeniz uyarısı: Henüz engellenemedi

Yayınlanma: 19.01.2024 - 08:29

Güncelleme: 19.01.2024 - 08:29

ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Carolina'ya yapacağı ziyaret öncesi, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevapladı.

ABD Başkanı, Amerikan ve İngiliz donanmasının gerçekleştirdiği ortak operasyonun, Husilerin Kızıldeniz'den geçen ticari gemileri hedef almasını henüz "engelleyemediği" itirafında bulundu.

Bölgedeki ABD güçlerinin, Yemen'den yapılan gemilere yönelik saldırılara verdiği karşılıkla ilgili, "Husileri durduruyorlar mı? Hayır. Devam edecekler mi? Evet" diye konuşan Biden, ABD'nin Husilere yönelik operasyonlara devam edeceğini vurguladı.

Aynı dakikalarda ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), X'te yaptığı paylaşımda, "Kızıldeniz'in güneyini hedef alan ve fırlatılmaya hazırlanan iki Husi gemisavar füzesinin imha edildiğini" kaydetti.

CENTCOM bir önceki paylaşımında, Husilerin kontrol ettiği bölgelerde, "17 Ocak'ta, Sana saati ile 23.59 civarında, 14 Husi füzesine saldırı düzenlediğini" duyurmuş, saldırı Yemen kaynakları tarafından doğrulanmıştı.