Biden'dan S-400 mektubu: 'Türkiye gereken bedeli ödedi'
ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, ABD Kongresi'ne Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin bir mektup gönderdi. Mektupta, ” Türkiye-ABD ilişkileri gergin ama Türkiye S-400 alımından dolayı F-35 programından çıkartılarak gereken bedeli ödedi” ifadesi kullanıldı.
Reuters’ta yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Kongresi’ne gönderilen mektupta, ‘Biden yönetiminin Türkiye’ye potansiyel F-16 savaş uçağı satışının ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağı ve NATO’nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceğine inandığı’ belirtildi.
Mektupta, ” Türkiye-ABD ilişkileri gergin ama Türkiye S-400 alımından dolayı F-35 programından çıkartılarak gereken bedeli ödedi” ifadesi kullanıldı.
‘S-400’LERİ UKRAYNA’YA VERİN’ İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU
Önceki hafta Reuters, ABD'nin Türkiye'ye “Rusya'dan satın aldığınız S-400'leri Ukrayna'ya verin” teklifinde bulunduğunu ortaya açıklamıştı.
Ankara-Washington hattında büyük bir gerilim yaratan ve ABD'nin hem Türk savunma sanayisine yaptırımlara hem de Türkiye'nin F-35 programından çıkmasına sebep olan S-400'ler ile ilgili bu teklif ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın da gündemine oturmuştu.
NYT, “Bu savaş, diğer cephelerde yeniden hesap yapılmasına sebep oldu. Bunun bir örneği, ABD'li yetkililerin, Türkiye hükümetine gelişmiş S-400 hava savunma sistemini Ukrayna'ya verme fikrini ortaya atması. Rusya tarafından yapılan sistem, Amerikalı yetkililerin bir NATO müttefiki olan Türkiye'yi cezalandırdığı sistemin ta kendisi” yorumunu yapmıştı.
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