Biden'dan Trump'a 'Kongre baskını' eleştirisi: Trump, eyleme geçme cesaretinden yoksundu

26 Temmuz 2022 Salı, 09:25

ABD Başkanı Joe Biden, Siyahi Güvenlik Güçleri Yöneticileri Ulusal Kuruluşunun etkinliğine video mesaj gönderdi.

Joe Biden, mesajında, siyahi polislerin ve güvenlik güçlerinin topluma katkılarını överek, artan silahlanma nedeniyle polislerin görevlerinin de günden güne zorlaştığını belirtti ve bu konudaki tavırlarından dolayı Cumhuriyetçileri eleştirdi.

Biden, Kongre baskınında görev alan güvenlik güçlerine de teşekkür ederek, "Her gün hayatlarımızı güvenlik güçlerine emanet ediyoruz. 6 Ocak'ta da demokrasimizi onlara teslim ettik" ifadelerini kullandı.

'HEM İSYAN YANLISI HEM DEMOKRASİ YANLISI OLAMASSINIZ'

Biden, Kongre polisi, Washington DC polisi ve diğer güvenlik güçlerinin baskın günü tüm güçleriyle protestocuları geri püskürttüğünü vurgulayaRAK, "3 saat boyunca, yenilgiye uğrayan eski ABD Başkanı (Trump), Oval Ofis'in yanındaki yemek odasında rahat rahat oturarak tüm olanları izledi. O bunları yaparken cesur güvenlik güçleri, 3 saat boyunca Orta Çağ cehennemiyle mücadele ediyordu" dedi.

Biden, konuşmasında "Trump, eyleme geçme cesaretinden yoksundu. Hem polis yanlısı hem isyan yanlısı olamazsınız. Hem isyan yanlısı hem demokrasi yanlısı olamazsınız. Hem isyan yanlısı hem Amerika yanlısı olamazsınız" diye konuştu.