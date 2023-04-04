Biden'dan Türkiye ve Macaristan'a İsveç çağrısı

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 17:26

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 17:26

ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya'nın NATO'nun 31. üye ülkesi olmasını memnuniyetle karşıladı ve İsveç'in NATO'ya alınma sürecini "gecikmeden" sonuçlandırması için Macaristan ve Türkiye'ye çağrı yaptı.

Reuters'ın haberine göre, Biden açıklamasında, "İsveç'i en kısa sürede NATO üyesi olarak karşılamayı bekliyorum" dedi.

İsveç, Finlandiya ile beraber geçen yıl NATO'ya üye olmak için başvuruda bulunmuştu ancak Türkiye'nin itirazları nedeniyle İsveç'in üyelik süreci aksadı. Türkiye, "terör örgütü" olarak nitelendirdiği PKK'nin üyelerine İsveç'in sahip çıktığını savunuyor.