Finlandiya NATO üyesi oldu

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 15:50

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 17:05

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İsveç ile birlikte NATO'ya katılma talebinde bulunan Finlandiya, NATO ittifakının 31. üyesi oldu.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Brüksel'deki NATO karargâhında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e resmi bir belge teslim ederek katılım sürecini tamamladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Finlandiya'nın NATO üyeliğini "tarihi bir gün" olarak nitelendirdi.

AFP'de yer alan habere göre, Finlandiya'nın NATO şemsiyesi altına girme isteğini geciktiren Türkiye ve Macaristan, "veto" kararından vazgeçti ve Finlandiya'nın NATO üyeliği önündeki son engeli de kaldırdı.

Finlandiya'nın NATO'ya katılım süreci, bir yıldan kısa bir sürede tamamlanarak ittifakın yakın tarihteki en hızlı üyelik süreci oldu.

Finlandiya’nın NATO'ya katılması ile NATO-Rusya sınırı iki katına çıkmış oldu.

Finlandiya ile birlikte ittifaka katılma talebinde bulunan İsveç'in üyelik süreci Türkiye'nin "vetosu" sebebiyle hâlâ askıda bekliyor.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Finlandiya'nın İsveç'in NATO üyeliğini güvence altına almak için "durmaksızın" çalışacağını söyledi.

Niinisto, "Finlandiya'nın üyeliği İsveç'in üyeliği olmadan tamamlanmış sayılmaz. İsveç'in erken üyeliği için çalışmalar aralıksız devam ediyor" dedi.

Finlandiya bayrağı, Finlandiya'nın ittifaka katılım protokollerinin onaylanmasının ardından NATO karargahında göndere çekildi.

TÜRKİYE NEDEN "VETO" ETTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Hz. Ali Camisi’nde cuma namazının ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında yöneltilen sorulara cevap olarak gazetecilere, “Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz” ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, şu ifadelerde bulunmuştu:

"PKK'ya YPG'ye bu denli ülkelerinde ev sahipliği yapacaklar, yürüyüşse yürüyüş, paçavralarını köprü üstlerine, her yere asacaklar. Bunlar, ülkemdeki terör kaynaklarını teşvik edip, bunlara ciddi manada parasal destekler de verip, bunlara silah desteği veren bu ülkeler. Kendilerine de söyledik."

İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile dörtlü görüşme gerçekleştirmiş ve görüşme sonunda açıklanan bilgiye göre, mutabakat kararının alındığı duyurulmuştu.