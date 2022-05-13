Biden'dan yaşamını yitiren BAE Devlet Başkanı Al Nahyan için taziye mesajı
ABD Başkanı Joe Biden, yaşamını yitiren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan için yayımladığı taziye mesajında, Al Nahyan'ı "ABD'nin gerçek dostu" olarak nitelendirdi.
Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Al Nahyan'ın vefatı haberini üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.
Al Nahyan'ın hem veliaht prensliği hem de devlet başkanlığı döneminde "ABD'nin gerçek dostu" olduğunu kaydeden Biden, "Amerikan halkı adına Şeyh Halife'nin ailesine ve bütün BAE'ye taziyelerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.
Biden, Al Nahyan'ın hatırasının, ABD ve BAE arasındaki güçlü bağların güçlendirilmesiyle sürdürüleceğini vurguladı.
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