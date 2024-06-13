Biden'den yeni ateşkes açıklaması: 'Şu ana dek en büyük engel...'

Yayınlanma: 13.06.2024 - 23:20

Güncelleme: 13.06.2024 - 23:20

ABD Başkanı Biden, İtalya'da düzenlenen G7 Lliderler Zirvesi marjında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında Gazze'deki son duruma ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Hamas'ın Gazze'de ateşkes ile ilgili bazı değişiklik taleplerini de içeren dönüşü hakkındaki düşüncesi sorulan Biden, sürecin devam ettiğini ve nihai bir cevabının olmadığını söyledi.

Biden, "Bir anlaşma önerisi ortaya koydum ve bu öneri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, G7 ve İsrail tarafından desteklendi. Şu ana dek en büyük engel Hamas'ın bunu imzalamayı reddetmesi ki kendileri daha önce bunun bir benzerini sunmuşlardı. Sonuç verip vermeyeceğini göreceğiz. (Hamas'a) Baskı yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Biden, G7 Liderler Zirvesi marjında katıldığı bir başka etkinlikte, Gazze'de ateşkesle ilgili kendisine yöneltilen bir soruya, ateşkes anlaşmasına varılacağı konusunda emin olmadığını belirterek, "Ancak umudumu kaybetmedim. Hamas adım atmalı" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,"belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirme tehdidinde bulunmuştu.

Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.