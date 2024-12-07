Biden'ı uyardı: Trump'tan kritik 'Suriye' mesajı

Yayınlanma: 07.12.2024 - 18:57

Güncelleme: 07.12.2024 - 19:01

Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklamalarda bulunan Donald Trump, Suriye'de yaşanan çatışmalara ilişkin konuştu.

"Suriye karmakarışık ama bizim dostumuz değiller. Amerika bu işe karışmamalı. Bu bizim savaşımız değil. Bırakalım ne oluyorsa olsun. Asla müdâhil olmayın!" diyen Trump, Biden yönetimini olaya kayıtsız kalmaları konusunda uyardı.

"ESAD'A KARŞI ATILMIŞ BÜYÜK BİR ADIM"

Trump açıklamasına şöyle devam etti:

"Muhalif güçler çok iyi organize olarak görülmemiş bir ilerleme kaydetti ve birçok şehri ele geçirdi. Şu an Şam civarına yaklaşmış bulunuyorlar. Görülüyor ki bu Esad'a karşı atılmış büyük bir adım

Rusya, Ukrayna'da 600 bin asker zayiatı verdiği için öyle görünüyor ki uzun yıllardan beri koruduğu Suriye'ye yardım edemiyor"

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Suriye ordusu güçleriyle başını HTŞ'nin çektiği cihatçı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü Suriye ordusu güçlerinden alan gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini Suriye ordusu güçlerinden almıştı. Cihatçı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.