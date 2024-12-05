Trump göreve ne zaman başlayacak? Trump resmi olarak ne zaman başkan olacak?

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve başlayacağı tarih tüm dünya tarafından merakla bekleniyor. Peki, Trump göreve ne zaman başlayacak? Trump resmi olarak ne zaman başkan olacak?

Trump göreve ne zaman başlayacak? Trump resmi olarak ne zaman başkan olacak?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2024 - 12:34

Resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin yeni Başkanı olan Donald Trump'ın göreve başlayacağı tarih merakla bekleniyor. Peki, Trump göreve ne zaman başlayacak? Trump resmi olarak ne zaman başkan olacak?

TRUMP NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Kongre, 6 Ocak 2025 tarihinde sonuçları resmen onaylamak üzere toplanıyor. Kongrenin sonuçları resmi olarak onaylamasından yaklaşık 2 hafta sonra 20 Ocak 2025'te ABD'nin yeni başkanı ve başkan yardımcısının Kongre'de yemin ederek göreve resmen başlayacak.

Buna göre; ABD'nin 47. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak.


Etiketler: #Trump #Donald Trump #başkan #ABD

İlgili Haberler

Şivlilik geleneği nedir? Şivlilik ne zaman başlayacak?

Şivlilik geleneği nedir? Şivlilik ne zaman başlayacak?
ALES/3 sonuçlar açıklandı mı? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/3 sonuçlar açıklandı mı? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Regaip Kandili ne zaman? Üç aylar ne zaman başlayacak?

Regaip Kandili ne zaman? Üç aylar ne zaman başlayacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler