Yayınlanma: 05.12.2024 - 12:34

Güncelleme: 05.12.2024 - 12:34

Resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin yeni Başkanı olan Donald Trump'ın göreve başlayacağı tarih merakla bekleniyor. Peki, Trump göreve ne zaman başlayacak? Trump resmi olarak ne zaman başkan olacak?

TRUMP NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Kongre, 6 Ocak 2025 tarihinde sonuçları resmen onaylamak üzere toplanıyor. Kongrenin sonuçları resmi olarak onaylamasından yaklaşık 2 hafta sonra 20 Ocak 2025'te ABD'nin yeni başkanı ve başkan yardımcısının Kongre'de yemin ederek göreve resmen başlayacak.

Buna göre; ABD'nin 47. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak.