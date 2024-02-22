Biden'ın köpeğine ilişkin belgeler paylaşıldı: '24 Gizli Servis personelini ısırdı'

ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırganlığı nedeniyle Ekim 2023'te Beyaz Saray'dan uzaklaştırılan köpeği Commander'ın en az 24 Gizli Servis personelini ısırdığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 13:31
Biden'ın köpeğine ilişkin belgeler paylaşıldı: '24 Gizli Servis personelini ısırdı'
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CNN'in haberine göre, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamında, Alman çoban köpeği cinsi Commander'a ilişkin belgeler paylaşıldı.

Sputnik'in aktardığına göre, saldırganlığı ve ısırma vakalarıyla gündeme gelen köpeğin, Ekim 2022-Temmuz 2023 döneminde en az 24 Gizli Servis personelini ısırdığı belgelenirken, bu belgelerde, Commander'ın, söz konusu kişileri bilek, kol, dirsek, bel, göğüs, bacak ve omuzlarından ısırdığı kaydedildi.

Commander'ın ısırma vakalarının tamamının yer almadığı belgelerin, yalnızca Gizli Servis personelini kapsadığı belirtildi.

ABD Başkanı Biden'ın köpeği Commander, saldırganlığı ve ısırma vakaları nedeniyle Ekim 2023'te Beyaz Saray'dan uzaklaştırılmıştı.

Alman çoban köpeği Commander, Biden'a kardeşi James Biden tarafından Aralık 2021'de hediye edilmişti.


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