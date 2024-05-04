Biden'ın 'yabancı düşmanı' sözü Japonya'da tepki çekti

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ülkesinin önemli müttefiklerinden Japonya'yı "yabancı düşmanı" olarak tanımlamasına, Tokyo hükümeti tepki gösterdi.

AA
Yayınlanma: 04.05.2024 - 16:08
Biden'ın 'yabancı düşmanı' sözü Japonya'da tepki çekti
Abone Ol google-news

Biden'ın, hafta içinde katıldığı bir seçim kampanya etkinliğinin kameralara kapalı bölümünde, ülkesinin önemli müttefiki Japonya hakkındaki sözleri gündem oldu. Resmi Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Japonya hükümeti, ABD Başkanı'nın sözlerinin "hayal kırıklığı" oluşturduğunu bildirdi.

Tanımlamayı "talihsiz" olarak nitelendiren Tokyo hükümeti, Biden'ın ifadelerinin, "Japonya'nın politikasının doğru anlaşılmasına dayanmadığını" Washington'a iletti.

Biden, hafta içindeki bir seçim kampanya etkinliğinin kameralara kapalı bölümünde, ülkesinin önemli müttefiklerinden Japonya ve Hindistan hakkında açıklamalar yapmıştı.

Akabinde Beyaz Saray'ın yayımladığı tam konuşma metniyle kamuoyuna yansıyan bu değerlendirmeler, uluslararası medyada geniş yer buldu ve tartışmalara yol açtı.

Metne göre Biden, konuşmasında, "Ekonomimizin büyüme nedenlerinden biri de siz ve sizin gibi insanlardır çünkü biz (ABD) göçmenlere kucak açıyoruz. Bir düşünün, neden Çin ekonomik olarak bu kadar oyalanıyor? Neden Japonya sorun yaşıyor? Neden Rusya? Neden Hindistan? Çünkü onlarda yabancı düşmanlığı var, göçmenleri istemiyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ YORUM YAPMADI

Öte yandan, konuyla ilgili görüşü sorulan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Başkan'ın sözlerinin açık olduğunu ve ayrıca yorum yapmaya gerek olmadığını söylemişti.

"Başkan, bizim ulus olarak kim olduğumuzla ilgili bir yorum yapıyordu, biz göçmenler ülkesiyiz, bu bizim DNA'mızda var" diyen Sözcü Jean-Pierre, ABD-Japonya ilişkisinin önemli, derin ve kalıcı bir ittifak olduğunu vurgulamıştı.

Biden, 10 Nisan'da Beyaz Saray'da devlet töreniyle karşılayıp en üst düzeyde ağırladığı Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile görüşmelerinde, Hint-Pasifik bölgesinde ortak hareket ve "Çin'e karşı birlik" mesajı vermişti.


ABD haberleri japonya haberleri Tepki haberleri

İlgili Haberler

Japonya'dan üretken yapay zekaya yönelik düzenleme

Japonya'dan üretken yapay zekaya yönelik düzenleme
Japonya'dan döviz kuruna müdahale

Japonya'dan döviz kuruna müdahale
ABD uçak gemisi Japonya’ya doğru yola çıktı

ABD uçak gemisi Japonya’ya doğru yola çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dev çöle, dev proje: 36 milyar dolarlık ‘Yeşil Duvar’ inşa ediliyor!

Dev çöle, dev proje: 36 milyar dolarlık ‘Yeşil Duvar’ inşa ediliyor!
Hugh Jackman, yeni Robin Hood filminde başrolde: işte detaylar…

Hugh Jackman, yeni Robin Hood filminde başrolde: işte detaylar…
Son Dakika... Ankara'da motosiklet kazasında yaralanmıştı... Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti!

Son Dakika... Ankara'da motosiklet kazasında yaralanmıştı... Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti!
Fenerbahçe’ye Oosterwolde’den İyi Haber: Erken Dönme İhtimali Arttı

Fenerbahçe’ye Oosterwolde’den İyi Haber: Erken Dönme İhtimali Arttı
14 Mayıs’tan sonra bir lider daha görevi bırakıyor: ‘Artık sağlığım bu görevi yerine getirmeme izin vermiyor’

14 Mayıs’tan sonra bir lider daha görevi bırakıyor: ‘Artık sağlığım bu görevi yerine getirmeme izin vermiyor’
İstanbul’da ekmek fiyatlarına zam geliyor!

İstanbul’da ekmek fiyatlarına zam geliyor!
CHP'li Kastamonu Belediyesi'nde AKP ve MHP'ye akan kaynaklar kesiliyor: 'Artık halkın çıkarları için hizmet edeceğiz'

CHP'li Kastamonu Belediyesi'nde AKP ve MHP'ye akan kaynaklar kesiliyor: 'Artık halkın çıkarları için hizmet edeceğiz'
Üzerine yıldırım düşen eden asker şehit oldu

Üzerine yıldırım düşen eden asker şehit oldu