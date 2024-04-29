Japonya'dan döviz kuruna müdahale

Japon makamların piyasaya yen alarak müdahale ettiklerini belirttiler. Böylelikle dolar 160.245 yen seviyesine kadar yükselmesinin ardından 156.55 yene kadar geriledi .

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 15:56
Japonya'dan döviz kuruna müdahale
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Son günlerde dolar karşısında keskin şekilde değer yitiren ve bugün 160 seviyesinin üzerine tırmanan yen, bu sabah ani şekilde değer kazanırken işlemciler Japon makamların piyasaya yen alarak müdahale ettiklerini belirttiler.

Dolar 160.245 yen seviyesine kadar yükselmesinin ardından 156.55 yene kadar geriledi .

Japonya'da piyasaların bugün kapalı olduğuna dikkat çeken işlemciler bankaların dolar satarak yen aldıklarını belirtirken, ekonomi politikasının diğer ülkelerle eşgüdümünden sorumlu Maliye Bakanlığı yetkilisi olan Masato Kanda, piyasaya müdahale edilip edilmediği sorusuna, "Şimdilik yorum yapmayacağım" cevabını verdi.

İşlemciler, Japonya'nın yılın başından bu yana dolar karşısında yüzde 11 değer yitiren yene destek sağlamak için adım attıklarına yönelik işaretleri izliyorlardı.

ÜÇ KEZ PİYASAYA MÜDAHALE EDİLMİŞTİ

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda geçen hafta gerçekleşen para politikası toplantısı sonrasında yaptığı basın açıklamasında para politikasının doğrudan döviz seviyelerini hedef almadığını ancak döviz kurunda görülen hareketliliğin önemli ekonomik etkileri olabileceğini söylemişti.

Japonya, 2022 yılında yenin 152 seviyesini aşarak dolar karşısında 32 yılın dip seviyesine gerilemesinin ardından eylül ve ekim aylarında dolar satarak üç kez piyasaya müdahale etmişti.

Yatırımcılar, faizlerin ABD'de yükselmesine karşılık Japonya'da sıfıra yakın düzeyde kalması nedeniyle yenden çıkıp paralarını getirilerin daha yüksek olduğu dolara yatırıyorlar. Yen bu nedenle bir süredir değer kaybediyordu.


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