Bikiniyle gezmeye ceza

Hırvatistan’ın tatil kenti Split'te, bikini ve mayo ile gezene para cezası kesilecek.

AA
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 18:14
Bikiniyle gezmeye ceza
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Hırvatistan’ın Adriyatik Denizi kıyısında bulunan tatil kenti Split’te bikini ve mayo ile dolaşanlara 150 Avro para cezası kesileceği duyuruldu.

Split kent yönetimi tarafından alınan karara ilişkin yapılan açıklamada, kent merkezinde bikini veya mayo ile dolaşmanın yasaklandığı, buna uymayanların da 150 Avro para cezası ödeyeceği belirtildi.

Kararın 1 Ocak itibarıyla uygulamaya konulduğuna işaret edilen açıklamada, kent merkezinin 21 ‘radar’ tarafından gözetleneceği bildirildi.

Yerel medyadaki haberlerde, kamuya açık alanlarda alkol tüketenlere 150 Avro, köpeklerini tasmasız gezdirenlere de 66 Avro ceza uygulanacağı kaydedildi.


Hırvatistan split bikini ceza

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