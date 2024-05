Dünyanın en zengin şehirleri belli oldu

Henley & Partners tarafından küresel veri istihbarat firması New World Wealth ile iş birliği içinde her yıl yayınlanan ‘2024 Dünyanın En Zengin Şehirleri Raporu’nda New York City zirvedeki yerini koruyor. 1 milyon dolar veya daha fazla likit yatırım yapılabilir servete sahip yerleşik milyonerlerin sayısı söz konusu olduğunda, ABD, 1’inci sıradaki New York City de dahil olmak üzere ilk 50'de 11 şehirle başı çekiyor.

New York şehri sakinlerinin sahip olduğu toplam servet şu anda 3 trilyon doları aşıyor ve bu rakam çoğu büyük G20 ülkesinde tutulan toplam servetten daha yüksek bir seviyeye denk geliyor. New York’ta şaşırtıcı bir şekilde 349 bin 500 milyoner, 744 santi-milyoner (100 milyon doların üzerinde yatırım yapılabilir servete sahip) ve 60 milyarder yaşıyor.