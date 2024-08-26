Dünyanın 'en yaşlı' adamı 112 yaşında: 'Uzun yaşamanın sırrı...'

Yayınlanma: 26.08.2024 - 12:10

Güncelleme: 26.08.2024 - 12:53

Dünyanın en yaşlı adamı olan John Alfred Tinniswood, Merseyside'daki bakım evinde 112. doğum gününü kutladı.

1912 yılında, Titanic’in battığı yıl doğan Tinniswood, bu yıl içinde 114 yaşındaki Venezuelalı Juan Vicente Pérez’in ölümünün ardından dünyanın en yaşlı erkeği unvanını aldı.

İkinci Dünya Savaşı'nda orduya hizmet eden Tinniswood, uzun yaşamının sırrını “şansa” bağladı ve “Sade bir hayat yaşadım, diyet uygulamadım, sadece ne verdilerse onu yedim” dedi.

Tinniswood, aynı zamanda kendi işlerini büyük ölçüde yardımsız halledebiliyor. Her gün yatağından kendi başına kalkıyor, haberleri radyodan takip ediyor ve mali işlerini kendi yönetiyor.

Ona göre uzun yaşamanın sırrı, her şeyi ölçülü yapmaktan geçiyor: “Ne fazla yemek yemeli, ne fazla içmeli, ne de fazla yürümeli.”

John Alfred Tinniswood, Kraliçe II. Elizabeth’ten 100. yaş gününde başlayan tebrik kartlarını her yıl aldı.

Tinniswood’un, genç nesillere verdiği en önemli tavsiye ise şu: “Ne yapıyorsanız en iyisini yapın, çünkü aksi halde yapmaya değmez.”