Bilim insanları, genetik mühendisliği kullanarak yeni bir "mutant balık türü" keşfetti

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 13:29

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 13:30

ABD'li bilim insanlarından oluşan bir ekip, timsah DNA'sı içeren genetiği değiştirilmiş bir yayın balığı üreterek yeni melez canlıya hastalıklara karşı "daha fazla direnç ve daha uzun bir yaşam süresi" kazandırdı.

Alabama'daki Auburn Üniversitesi'nde yayın balığının genetik mühendisliği üzerine çalışan Rex Dunham, MIT Technology Review'a verdiği demeçte ABD'deki yayın balığı üretiminin "kilo başına ABD su ürünleri yetiştiriciliğinin yüzde 60 ila 70'ini oluşturduğunu" söyledi.

Auburn Üniversitesi araştırmacıları gen düzenleme aracı CRISPR'ı kullanarak çiftlik yayın balıklarına timsah geni ekleyerek katelisidin adı verilen doğal bir antimikrobiyal protein içeren yeni bir "hibrit süper yayın balığı" üretti.

Dunham, "Katelisidin transgenik balığın hayatta kalma oranı iki ila beş kat daha yüksekti" dedi.

ÇALIŞMALARA TEPKİ GELDİ

Louisiana Eyalet Üniversitesi'nden Greg Lutz, "Bunu ilk duyduğumda 'bu da ne böyle? Bunu yapmak kimin aklına gelir ki? Ve neden yapsınlar ki?" ifadelerini kullandı.

Lutz, melez yayın balığını kısır hale getirmenin çiftçiliği "çok karmaşık" duruma getireceğine inandığını belirterek, "Yaşayabilir, genetik olarak sağlıklı bir hat elde etmek için bu balıklardan yeterince üretmek çok zor" dedi.

Timsah-yayın balığı melezlerini tüketicilere satma konusunda sorun yaşanacağını savunan Lutz, "Eminim ki kedi balığının büyük, uzun bir ağzı ve onları ısıracak sivri dişleri olmasını bekleyen insanlar olacaktır" diye konuştu.