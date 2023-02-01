Son dakika... ABD'de gizli belge skandalı: FBI Biden'ın evini arıyor
Son dakika haberi... FBI'ın gizli belgelerle ilgili soruşturma kapsamında ABD Başkanı Biden'ın Delaware'deki evinde arama yaptığı öğrenildi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın avukatı, FBI'nın Biden'in Delaware eyaletindeki yazlık evinde arama yaptığını aktardı.
FBI, Biden'in başkan yardımcılığı döneminin bitiminde Ulusal Arşiv'e vermesi gereken belgeleri konutuna taşıyıp taşımadığını kontrol ediyor.
Aynı arama Trump'ın evinde de yapılmıştı.
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