Bilim insanları okyanus dibinde keşfetti: 'Daha önce hiç görülmemiş bir davranış...'

Yayınlanma: 20.08.2024 - 12:41

Güncelleme: 20.08.2024 - 12:41

Bilim insanları, balıklarda daha önce hiç görülmemiş bir davranışla, taraklı çekiç başlı köpekbalıklarının okyanus yüzeyinin bin metre altındaki soğuk sularda kalamar avlarken ısınmak için nefeslerini tuttuklarını keşfettiler.

Hawaii Deniz Biyolojisi Enstitüsü'nden araştırmacı Mark Royer, “Solungaç solunumu yapan bir balığın okyanusun derinliklerine dalmak için nefesini tutmaya başvuracağını asla ama asla beklemezdim” dedi.

Royer, orkinos ve uskumru köpekbalıkları gibi bazı “yüksek performanslı” balıkların, soğuk suda avlanırken vücutlarının bazı kısımlarını ısıtmalarını sağlayan özelleşmiş bir anatomiye sahip olduklarını söyledi.

Ancak taraklı çekiç başlıların buna sahip olduğuna dair bir kanıt yok.

Royer ve ekibi köpekbalıklarını, yüzme faaliyetlerini, vücut sıcaklıklarını ve yüzdükleri ortamın su sıcaklığı ve derinliği gibi özelliklerini izlemelerini sağlayan sensörlerle etiketledi.

Royer'e göre köpekbalıkları 26 C'den 5 C'ye, yani “buz banyosuyla hemen hemen aynı sıcaklığa” dalmalarına rağmen vücut sıcaklıklarını nispeten korumayı başardılar.

Köpekbalıkları için basit çözümün, soğuk suyun akmasını önlemek için solungaçlarını kapatmak olduğunu ve bunun da vücut ısılarını kaybetmelerini engellediğini dile getiren Royer, “Dibe doğru dalmaya başladıklarında, solungaçlarını kapatıyorlar, çok hızlı bir şekilde aşağıya iniyorlar, yiyebildiklerini yiyorlar ve yukarı çıkma zamanı geldiğinde, kendilerini dik bir açıyla eğip yüzeye doğru fırlıyorlar” dedi.

Şimdiye kadar bu davranışı sergilediği bilinen tek tür taraklı çekiç başlı köpekbalıklarıydı, ancak Royer diğer türlerin de benzer stratejiler kullanabileceğini düşünüyor.

Örneğin, okyanus beyaz yüzgeçli köpekbalığı tropik ortamlarda yaşar, ancak derin, soğuk sulara da dalar.

“Bu, daha ileri bir çalışmada araştırılması gereken bir şey. Oksijen eksikliği ile bu kadar yoğun egzersiz yapabilmek için gerçekten uygun fizyoloji ve metabolizmaya sahip olmaları mümkündür” diyen Royer, diğer hayvanların da benzer stratejiler kullanıp kullanmadığını anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.