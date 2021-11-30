Bilim insanları Omicron’un belirtilerini anlattı: Hastaneye kaldırılanların yüzde 87’si aşısız

30 Kasım 2021 Salı, 09:30

Koronavirüsünün en çok mutasyona uğramış varyantı olarak bilinen ve bilim insanları ve hükümetleri endişelendiren Omicron varyantı ile ilgili olarak virüsün ilk tespit edildiği Güney Afrika’dan peş peşe açıklamalar geldi.



İngiliz The Guardian gazetesi, Güney Afrika’da Omicron varyantıyla mücadele eden bilim insanları ve sağlık çalışanlarının varyantının belirtileri ile ilgili ifadelerine yer verdi.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı basın toplantısında konuşan Unben Pillay, "Henüz varyantın erken günlerindeyiz. Şu an hastalarda hastalık hafif geçiyor. Hastalarda kuru öksürük, yüksek ateş, gece terleme ve çok fazla vücutta ağrı yaşanıyor. Aşı olan insanların daha iyi geçirdiğini görüyoruz" dedi.

"HASTANEYE KALDIRILANLARIN ÇOĞU AŞISIZ"

Öte yandan hafta sonu açıklamalarda bulunan ve ilk Omicron varyantı hastalarını tespit edip bunu üst mercilere aktaran Dr. Angelique Coetzee de, "Genelde olağandışı semptomlar görülüyor. Aşırı halsizlik gibi. Fakat vakaların hiçbirinde tat ve koku kaybı yok" diye konuştu.

Güney Afrika’daki Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nde görevli Dr. Wassila Jassat da, "Tshwane kentinde tespit edilen Omicron vakalarından hastaneye kaldırılanların yüzde 87’si aşı olmayanlar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İngiliz The Guardian, Soweto kentindeki hastanenin yoğun bakım ünitesinin başkanı Rudo Mathivha’nın sözlerine de dikkat çekti. Mathivha, "Şu an Covid-19 hastalarında demografik bir değişim görüyoruz. Gençler yani 20’lerinden 30’larının sonundaki insanlar daha ağır olarak hastaneye geliyor ve yoğun bakıma alınıyor. Bunların yaklaşık yüzde 65’i aşısız. Geri kalanlar da tek doz aşılı" dedi. Fakat bu demografik farklılığın bir sebebinin gençlerde aşılanma oranlarının düşük olması olabileceği kaydedildi.

Kaynak: Sözcü