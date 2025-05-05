Bilim insanları potansiyel kilo verme çözümünü keşfetti

Jiangnan Üniversitesi’nden araştırmacılar, kan şekerini ve tatlı isteğini doğal yollarla düzenleyebilen "Bacteroides vulgatus" adlı bağırsak mikrobunu tanımladı. Bu buluşun, Ozempic gibi ilaçlara doğal bir alternatifin kapısını aralayabileceği belirtildi.

Bilim insanları potansiyel kilo verme çözümünü keşfetti
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 05.05.2025 - 15:27

Nature Microbiology dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırmacılar "Bacteroides vulgatus" adlı mikrobun, kan şekeri seviyesini düzenleyen ve tokluk hissini artıran "GLP-1" hormonunun salgılanmasını doğal olarak uyardığını keşfetti.

GLP-1, tip 2 diyabet hastalarında genellikle yeterince salgılanmaz. Ozempic gibi ilaçlar bu eksikliği yapay yoldan telafi ederken, bu yeni buluş sayesinde vücudun kendi hormon sistemini doğal şekilde harekete geçirmesi mümkün olabilir.

Çalışma, aynı zamanda tatlı isteğiyle bağlantılı bir başka hormonu da gündeme taşıdı: "FGF21".

Fareler üzerinde yapılan deneylerde, bağırsakta "Ffar4" adlı proteinin eksik olduğu bireylerde B. vulgatus miktarının azaldığı ve bunun sonucunda FGF21 hormonunun da düşüşe geçtiği gözlendi.

İnsanlarda da FGF21 genindeki bazı varyasyonlar, tatlıya olan düşkünlükle ilişkilendirildi.

Araştırma, B. vulgatus’un bir metabolitinin GLP-1 ve ardından FGF21 salgısını artırabildiğini ortaya koydu.

İLAÇSIZ KİLO KONTROLÜ MÜMKÜN OLABİLİR

Bu keşif, hem kan şekeri kontrolü hem de kilo yönetimi açısından ilaçsız alternatifler sunabilecek potansiyele sahip. 

Araştırmacılar, doğal yollarla GLP-1 ve FGF21 gibi hormonların salgılanmasını sağlayarak, obezite ve tip 2 diyabet tedavisinde devrim yaratabileceklerini belirtiyor.

Ancak bilim insanları, bu mikrobun insanlar üzerindeki etkilerinin tam olarak anlaşılabilmesi için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguluyor.


Etiketler: #kilo #ilaç

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