Bilim insanları şaşkın... Her gün yaklaşık 230 bin TL püskürtüyor!

Yayınlanma: 27.09.2024 - 12:28

Güncelleme: 27.09.2024 - 12:28

Antarktika’nın en güneydeki aktif yanardağı olan Erebus Yanardağı, her gün yaklaşık 5 bin sterlin değerinde altın tozu püskürtüyor.

Erebus, gaz, buhar ve kaya parçalarının yanı sıra minik altın parçacıklarını da havaya saçan nadir bir yanardağ olarak biliniyor.

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Antarktika’nın ikinci en yüksek yanardağı olan Erebus, günlük olarak gaz ve buharla birlikte altın parçacıkları püskürtüyor.

Bu fenomen, yanardağın içinde bulunan 1000°C sıcaklığındaki gazlarla taşınan altının, yüzeyde kristalleşmesiyle oluşuyor.

Bilim insanları, bu nadir olayın oldukça spesifik şartlarda gerçekleştiğini ve Erebus’un bu konuda benzersiz olduğunu belirtiyor.

Columbia Üniversitesi'nden Conor Bacon, bu tür olayların son derece nadir olduğunu ve Erebus’un sürekli gaz salınımı sayesinde altın parçacıklarının yavaşça kristalleşebildiğini söylüyor.

ALTIN TOZU 1000°C'LİK GAZLARLA TAŞINIYOR

Yanardağın yaklaşık 3 bin 794 metre yüksekliğinde olduğu ve düzenli olarak gaz ve buhar püskürttüğü biliniyor.

Gazla birlikte püskürtülen altın tozları sadece 20 mikrometre boyutunda, yani oldukça küçük.





Erebus, günde yaklaşık 80 gram altın parçacığı yayıyor ve bu altınlar hava yoluyla yanardağın 1000 kilometre uzağında bile tespit edilebiliyor.

New Mexico Madencilik ve Teknoloji Enstitüsü'nden Philip Kyle’a göre, bu süreç Erebus’un diğer aktif yanardağlardan farklı olarak sakin yapısı sayesinde mümkün oluyor.

Diğer volkanlarda bu tür altın kristalleşmesinin gerçekleşmesi zor olurdu çünkü daha şiddetli patlamalar altının formasyonunu engellerdi.