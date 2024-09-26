Harvard'lı bilim insanlarından araştırma: Bu besin kalp sağlığını mahvediyor!

Harvard Üniversitesi'nin 30 yıllık araştırması, bazı gıdaların kalp sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini gösteriyor. Bu gıdalar, damarları tıkayıp felç riskini artırabilir.

Harvard'lı bilim insanlarından araştırma: Bu besin kalp sağlığını mahvediyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2024 - 22:06

Harvard Üniversitesi, uzun süreli bir araştırmanın ardından işlenmiş gıdaların kalp ve damar sağlığı üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi. Özellikle işlenmiş et ürünleri ve yapay tatlandırıcılı içecekler gibi yaygın tüketilen gıdaların, damar tıkanıklığına ve felç riskine yol açtığı tespit edildi. Bu bulgular, sağlıklı yaşam için doğru beslenmenin önemini bir kez daha vurguluyor.

İŞLENMİŞ GIDALAR VE TEHLİKELERİ

Araştırma, işlenmiş kırmızı et, sucuk, salam gibi ürünlerin kalp sağlığı için zararlı olduğunu ortaya koyuyor. Bu tür gıdalar, damarlarda plak oluşumuna yol açarak kan akışını engelliyor. Aynı şekilde, gazlı ve şekerli içecekler de vücutta ciddi zararlar bırakabiliyor.

FELÇ VE KALP KRİZİNİ ARTIRIYOR

Düzenli olarak işlenmiş gıdalar tüketen bireylerin, kalp krizi geçirme riskinin çok daha yüksek olduğunu belirten uzmanlar, bu tür besinlerin kan basıncını yükselttiğini ve damarların tıkanmasına neden olduğunu vurguluyor. Harvard araştırması, özellikle hazır yemeklerin ve dondurulmuş gıdaların bu riski artırdığını ortaya koyuyor.

ALTERNATİF BESİNLER TÜKETİLMELİ

Araştırmacılar, bu tehlikeli gıdalar yerine, sağlıklı yağlar içeren balık, zeytinyağı ve bol sebze tüketilmesini öneriyor. Meyve ve sebze ağırlıklı beslenmenin, kalp sağlığını korumada büyük rol oynadığı belirtiliyor. Ayrıca, işlenmiş gıdaların yerine doğal, işlenmemiş gıdalar tercih edilerek hem kalp sağlığı korunabilir hem de uzun vadeli hastalıklara karşı önlem alınabilir.


Etiketler: #Kalp Sağlığı #kalp krizi #Harvard #Araştırma

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