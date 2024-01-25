İngiliz basını girdi: Kıyamet sığınağında ne saklıyorlar?

Yayınlanma: 25.01.2024 - 13:50

Güncelleme: 25.01.2024 - 22:29

Üçüncü Dünya Savaşı korkularının arttığı bir dönemde, bir ABD firması, insanlık tarihinin özetini içeren bir hafıza diski geliştirdi.

İsviçre'nin Flums kenti yakınlarındaki bir dağ mahzeninin derinliklerinde yer alan ve Southampton Üniversitesi Optoelektronik Laboratuarı'ndaki uzmanlar tarafından tasarlanan fütüristik kuvars disk, "60 milyon mikroskobik sayfalık insan bilgisini barındırıyor" ve nükleer bir felaketten sağ çıkabilecek şekilde tasarlandı.

Nano, lazerle kazınmış arşiv, Wikipedia'nın tüm içeriğini ve Rosetta dil arşivini barındırıyor. Gelecekte yapılacak eklemelerle dünya kültürü, sanatı, edebiyatı, bilimi, sporu ve tarihinin her yönünü kapsayan 100 bin kitap, milyonlarca fotoğraf ve illüstrasyonu da barındıracak.

"MUSK'IN UZAY ARACINDA DA BULUNUYOR"

Global Knowledge Vault adı verilen bu proje, her kıtada benzer depolar kurmayı planlayan Arch Mission Vakfı tarafından yürütülüyor.

Elon Musk'ın uzaya gönderdiği Tesla Roadster'da da bu hafıza disklerinden bulunuyor. Vakıf, önümüzdeki ay, Ay yüzeyine "Ay Kütüphaneleri" indirme görevine başlayacak. 7.5 cm'lik disklerin Mars, Venüs ve Dünya'ya yakın asteroitlere gönderilmesi de planlar arasında.

"GEZEGENSEL SİGORTA POLİÇEMİZ"

Arch Mission Başkanı Nova Spivack, The Sun'a demecinde: "Eğer Dünya'da gerçekten kötü bir şey olursa, bu bizim gezegensel sigorta poliçemiz, yedeğimiz olacak. Yaşam süremiz içinde felakete yol açabilecek bir şeylerin olması giderek daha olası görünüyor. Kozmik enerji patlamalarından ve insanların neden olduğu nükleer savaş, biyolojik kıyamet gibi tüm risklerden bahsetmeye gerek bile yok" dedi.

Spivack, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu proje, kelimenin tam anlamıyla dünyayı, bize dair tüm bilgileri, tarihimizi, sanatımızı, bilimimizi ve kültürümüzü, asla kaybolmayacak şekilde kurtarmakla ilgili. Tıpkı tohum kasası gibi, fakat burada amaç bilgi depolamak..."

SIĞINAK HANGİ AMAÇLA KULLANILIYOR?

1970 yılında kurulan devasa sığınakta 5,5 km uzunluğunda yeraltı tünelleri, mağaralar ve laboratuarların yanı sıra mini bir demiryolu bulunuyor.

Tesis, öncelikle firmalar tarafından yapı mühendisliği, madencilik, tünel açma tekniklerini test etmek ve ayrıca akuaponik, yeraltı tarımı, alt uzay enerjisi ve yeraltı veri merkezleri gibi, yeraltı alanının akıllı kullanımına yönelik araştırmalar için de kullanılıyor.

Modern sığınağın kendine ait bir restoranı ve devasa bir seminer alanı var.

Üstelik, kayaların yüzlerce metre altında olmasına rağmen güçlü bir WiFi ve telefon bağlantısına sahip.