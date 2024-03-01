Kıyamet Oteli: Yapımı 37 yıldır sürüyor!

Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’da, 1980'lerde büyük maliyetlerle inşa edilmeye başlanan ve 37 yıldır bir türlü açılışı yapılamayan Ryughong Oteli, bir türlü tamamlanamayan inşaatı dolayısıyla 'kıyamet oteli' adıyla anılıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 16:20
Kıyamet Oteli: Yapımı 37 yıldır sürüyor!
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Otelin temeli 1987 yılında atılmış ve iki yıl içinde bitirilerek, açılışının, Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'ne denk gelecek şekilde 1989 yılında yapılması planlanmıştı.

O dönemde, dünyanın en yüksek oteli rekoru Güney Koreli bir firmanın elindeydi ve Ryugyong Hotel'in bu rekoru kırması gerekiyordu, ancak programa sadık kalınmadı.

Piramit şeklindeki 3 bin odalı, 105 katlı devasa yapı, daha sonra Pyongyang'ın siluetinde bin metreyi aşan yüksekliğiyle yerini aldı. Ancak yaklaşık 757 milyon dolara (23 milyar 736 milyon TL) mal olmasına rağmen, binadaki ilerleme yıllar boyunca duraksadı.

GÜNEY KORE’DEKİ OTELİ GEÇTİ AMA

Planlanan yüksekliğine 1992 yılında ulaştı, ancak Kuzey Kore'nin ekonomik krize girmesiyle birlikte inşaat durdurulmuştu. Hatta, yapının tepesinde, yıllarca bir vinç dikili kaldı.

Takip eden 16 yıl boyunca Ryugyong Hotel, çıplak beton dış cephesi ile çevredeki binaların üzerinde yükselirken, içi boş bir şekilde durdu.

Bu süre zarfında halk arasında yapıya ‘Kıyamet Oteli’ benzetmesi yapıldı.

Uzun bir aradan sonra vinç kaldırıldı ve Ryugyong Hotel, 181 milyon dolara (5 milyar 600 milyon TL) mal olan metal ve camla kaplandı.

ALMAN ŞİRKET BİLE KAÇTI

2012 yılının sonlarında Alman otel grubu Kempinski, Ryugyong'u bir sonraki yıl kendi yönetimi altında açacağını duyurdu. Ancak sadece birkaç ay sonra şirket çekildi.

Çalışmaların başlamasının üzerinden 37 yıl geçmesine rağmen otel hala konuklara açılmadı, ancak binaya giren bir kişi buranın pek de sıcak bir ortam olmadığını açıkça ifade etti.

ÇALIŞAN TEK BİR ASANSÖR VAR…

Kuzey Kore turları konusunda uzman Simon Cockerell, CNN'e şunları söyledi: 

"Bizi lobi alanına götürdüler, burada açıkta çok fazla sayıda çimento torbası vardı. Sonra, çalışan tek asansöre bindik ve sanırım 99. kat olan en üst kata çıktık. Oraya ulaşmak uzun zaman aldı, çünkü bu bir servis asansörüydü, bir dizi düğmesi olan modern bir asansör değildi. Nerede duracağını belirleyen bir asansör operatörü vardı. En tepede etrafa bir göz attık, birkaç fotoğraf çektik ve tekrar lobiye indik."

Reuters'e göre, otelin tamamlanması için 2 milyar dolara (63 milyar 200 milyon TL) daha ihtiyaç var.


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