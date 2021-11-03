Bilim insanlarından çarpıcı araştırma: 50'den fazla kanser türünü tespit edebilir

03 Kasım 2021 Çarşamba, 12:37

ABD’de tıp araştırmaları gerçekleştiren Mayo Clinic, kan testinden kanser tespiti üzerine yeni çalışmasını yayımladı. 6 bin 600 kişiyi içeren çalışmada, kandan alınan örnek ile 50’den fazla kanser türünün tespit edilebileceği belirtildi.

Alınan kan örneği üzerinde yapılan testlerde kanser teşhisi yapılabilecek 29 sinyal tespit edildiğini açıklayan bilim insanları, yaptıkları başka bir çalışmada testin yüzde 1’den daha az yanlış tespit yaptığı vurgulandı.

Galleri adı verilen kan testini geliştirenlerden biri olan Dr. Julia Feygin, “Pankreas, yumurtalık ve yemek borusu gibi tespit edilmesi zor, agresif ve genellikle ölümcül kanserleri yakalayabilir” derken, "Kanserler erken tespit edilebilirse, hasta sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirebiliriz" diye konuştu.

KANDAKİ DNA İNCELENİYOR

Feygin, kanın bir DNA imzası içerdiğini söylerken, geliştirilen kan testinin kanser hücresinin tuttuğu DNA'yı izlediğini söyledi.

"Kanda tümör kaynaklı bu küçük DNA parçalarını bulup sıralayabiliriz ve gördüğümüz kalıplara dayanarak kanser için bir sinyal olup olmadığını ortaya çıkarabiliriz” diyen Feygin, "Bu kanser sinyalinin vücutta nereden geldiğini çok yüksek doğrulukla tahmin edebiliriz" şeklinde konuştu.

‘BU, EZBER BOZAN BİR ŞEY’

Araştırmayı gerçekleştiren diğer isimlerden Dr. Greg Plotnikoff, "2021 yılında bu, yapabildiğimiz her şeyin çok ötesinde. Bu, ezber bozan bir şey" derken, “Erken yakalanan kanserlerin daha tedavi edilebilir aşamalarda olduğunu söyleyerek, risk faktörleri olan hastalar için testi kullanılabilir” diye konuştu.

Plotnikoff, "Bir şeyleri daha erken yakalayabilirsek, o zaman önemli bir fark yaratma şansımız olur" ifadelerini kullandı.

-NTV