Bilim insanlarından dikkat çeken uyarı: 'Kan basıncını artıyor...'

Yayınlanma: 19.08.2024 - 14:14

Güncelleme: 19.08.2024 - 14:14

Avusturya'da bilim insanları tarafından yapılan bir çalışmada, plastiğin kan basıncı seviyeleri üzerinde bir etkisi olup olmadığı araştırıldı.

Avusturya'daki Krems Özel Tuna Üniversitesi'ndeki bilim insanları, plastik şişelerden maden suyu, meşrubat vs.. içeceklerin içilmesinin kan basıncını artırdığını ortaya çıkardı.

Çalışma ekibinin başkanı Prof Maja Henjakovic, “Çalışmanın sonuçları ilk kez plastik kullanımının azaltılmasının, muhtemelen kan dolaşımındaki plastik partikül miktarının azalması nedeniyle kan basıncını düşürebileceğini gösteriyor” dedi.

Araştırmacılar, plastik şişelerde paketlenmiş içeceklerden kaçınılması gerektiğini, cam ya da metal şişeler kullanılarak kardiyovasküler hastalık riskinin azaltılabileceği uyarısında bulundu.

Bilim insanlarına göre bu çalışma, sağlık üzerindeki zararlı etkilerden kaçınmak için plastik kullanımını en aza indirmenin ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor.

Plastiğe maruz kalma ile kardiyovasküler sağlık arasındaki bağlantıyı netleştirmek için daha fazla çalışma yapılması gerektiği belirtiliyor.

Birkaç yıl önce Avustralyalı bilim insanları, yaptıkları çalışmada beş gram plastiğin (bir kredi kartı) içme, yeme ve nefes alma yoluyla insan vücuduna girebileceğini ortaya koymuşlardı.