Fatih'teki 439 yıllık tarihi camiye plastik pencere

31 Temmuz 2024 Çarşamba, 16:37

















Fatih Çarşamba'da 1585 yılında Darüssaade Ağası Mehmed Ağa tarafından inşa ettirilen tarihi camiye plastik pencere takıldı.

En son 2016 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmaları yapılan camide, plastik pencerelerin ise cami cemaati tarafından sonradan eklendiği öne sürüldü.