Bilim insanlarından 'pandemi' araştırması: 'Yaşam süresini düşürdü'

Yayınlanma: 04.04.2024 - 11:03

Güncelleme: 04.04.2024 - 11:03

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nden (IHME) araştırmacılar, "The Lancet" dergisinde hastalık, yaralanma ve risk faktörlerinin küresel yükü üzerine bir çalışma gerçekleştirdi.

Araştırmacılar, koronavirüs pandemisinin dünya genelinde insanların ortalama yaşam süresini düşürdüğünü ortaya çıkardı.

Çalışmaya göre, dünyada Covid-19'un 2021'de ikinci, 2020'de ise üçüncü önde gelen ölüm nedeni olduğu belirtildi.

Koronavirüs pandemisi sırasında küresel yaşam beklentisi 2019 ile 2021 yılları arasında 1,6 yıl düştü.

2019 yılında da en yaygın ölüm nedenleri sırasıyla koroner kalp hastalığı, inme, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve alt solunum yolu enfeksiyonları olduğu kaydedildi.