Bilim insanlarından 'pandemi' araştırması: 'Yaşam süresini düşürdü'

Washington Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüs pandemisi sırasında dünya genelinde insanların ortalama yaşam süresi düştüğü ortaya kondu.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 04.04.2024 - 11:03
Bilim insanlarından 'pandemi' araştırması: 'Yaşam süresini düşürdü'
Abone Ol google-news

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nden (IHME) araştırmacılar, "The Lancet" dergisinde hastalık, yaralanma ve risk faktörlerinin küresel yükü üzerine bir çalışma gerçekleştirdi.

Araştırmacılar, koronavirüs pandemisinin dünya genelinde insanların ortalama yaşam süresini düşürdüğünü ortaya çıkardı.

Çalışmaya göre, dünyada Covid-19'un 2021'de ikinci, 2020'de ise üçüncü önde gelen ölüm nedeni olduğu belirtildi.

Koronavirüs pandemisi sırasında küresel yaşam beklentisi 2019 ile 2021 yılları arasında 1,6 yıl düştü. 

2019 yılında da en yaygın ölüm nedenleri sırasıyla koroner kalp hastalığı, inme, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve alt solunum yolu enfeksiyonları olduğu kaydedildi.


Covid-19 haberleri Pandemi haberleri koronavirüs pandemisi haberleri

İlgili Haberler

Uzmanlardan açıklama geldi... Yeni bir pandemi kapıda mı?

Uzmanlardan açıklama geldi... Yeni bir pandemi kapıda mı?
DSÖ üyesi ülkeler yeni pandemileri önlemek ve aşının adil dağıtımını sağlamak için bir anlaşma üzerinde çalışıyor

DSÖ üyesi ülkeler yeni pandemileri önlemek ve aşının adil dağıtımını sağlamak için bir anlaşma üzerinde çalışıyor
Pandemiyle popülerleşen Zoom, 150 kişiyi işten çıkarma kararı aldı

Pandemiyle popülerleşen Zoom, 150 kişiyi işten çıkarma kararı aldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP kazandı, AKP itiraz etti... Gaziosmanpaşa'da 'Süleyman Soylu' devrede: 'Kirli ellerinizi çekin!'

CHP kazandı, AKP itiraz etti... Gaziosmanpaşa'da 'Süleyman Soylu' devrede: 'Kirli ellerinizi çekin!'
Usta neyzen Ömer Erdoğdular vefat etti

Usta neyzen Ömer Erdoğdular vefat etti
Özgür Özel’den çok sert 'Van' tepkisi: 'İkinci olana mazbatayı verme rezaleti, Van halkına pusu kurmaktır'

Özgür Özel’den çok sert 'Van' tepkisi: 'İkinci olana mazbatayı verme rezaleti, Van halkına pusu kurmaktır'
Trabzonspor’dan TFF’ye istifa çağrısı: ‘Emek hırsızları ve şikecilerle…’

Trabzonspor’dan TFF’ye istifa çağrısı: ‘Emek hırsızları ve şikecilerle…’
Bahçeli'den dikkat çeken '31 Mart' çıkışı: 'Şımaranların akıbetini herkes görecek'

Bahçeli'den dikkat çeken '31 Mart' çıkışı: 'Şımaranların akıbetini herkes görecek'
Fenerbahçe taraftarı önünde gol oldu yağdı! Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor

Fenerbahçe taraftarı önünde gol oldu yağdı! Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor
CHP’nin kazandığı Gaziosmanpaşa'da oylar yeniden sayılacak, İmamoğlu: 'İktidar süreçleri mertçe yönetmemeye kararı'

CHP’nin kazandığı Gaziosmanpaşa'da oylar yeniden sayılacak, İmamoğlu: 'İktidar süreçleri mertçe yönetmemeye kararı'
Cesedi derin dondurucudan çıkan Lina’nın davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası!

Cesedi derin dondurucudan çıkan Lina’nın davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası!