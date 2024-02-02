Pandemiyle popülerleşen Zoom, 150 kişiyi işten çıkarma kararı aldı

Çevrim içi video konferans uygulaması Zoom'un yaklaşık 150 kişiyi işten çıkarma kararı aldığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 02.02.2024 - 09:59
Pandemiyle popülerleşen Zoom, 150 kişiyi işten çıkarma kararı aldı
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ABD basınında yer alan haberlere göre, Zoom iş gücünün yüzde 2'sinden azını oluşturan yaklaşık 150 kişiyi işten çıkarma kararı aldı. Şirketin bu yıl yapay zeka gibi alanlarda işe alımlara devam edeceği kaydedildi.

İŞE ALIMLAR DA DEVAM EDECEK

Şirketin sözcüsü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Zoom'un stratejisiyle uyum sağlamak için ekiplerin düzenli olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Bunun bir parçası olarak, yetenekleri şirket bünyesine katmak ve gelecek için kritik alanlarda işe alımlara devam etmek için pozisyonların kapsamını yeniden belirliyoruz." ifadesi kullanıldı.


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