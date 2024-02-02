Pandemiyle popülerleşen Zoom, 150 kişiyi işten çıkarma kararı aldı
Çevrim içi video konferans uygulaması Zoom'un yaklaşık 150 kişiyi işten çıkarma kararı aldığı bildirildi.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Zoom iş gücünün yüzde 2'sinden azını oluşturan yaklaşık 150 kişiyi işten çıkarma kararı aldı. Şirketin bu yıl yapay zeka gibi alanlarda işe alımlara devam edeceği kaydedildi.
İŞE ALIMLAR DA DEVAM EDECEK
Şirketin sözcüsü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Zoom'un stratejisiyle uyum sağlamak için ekiplerin düzenli olarak değerlendirildiği aktarıldı.
Açıklamada, "Bunun bir parçası olarak, yetenekleri şirket bünyesine katmak ve gelecek için kritik alanlarda işe alımlara devam etmek için pozisyonların kapsamını yeniden belirliyoruz." ifadesi kullanıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Rehin alınan kadının mesajları ortaya çıktı
- İYİ Parti harekete geçti
- Erdoğan'ın şeriat çıkışına tepki yağıyor
- Soruşturmada yeni gelişme!
- Açıktan şeriatı savundu!
- Yalan Dünya'nın Tülay'ı İrem Sak'tan 'pavyon' yorumu!
- Çok sayıda yaralı var!
- İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu
- Taksi şoförü hayatını kaybetti, saldırgan yakalandı
- Uğruna Türkiye'ye dönmüştü: O dizi hakkında gelişme