Bilim insanlarından yeni keşif: Dinozor çağında yaşamış
Dinozor çağında yaşamış "korkunç yüzlü" dev deniz kertenkelesi türü keşfedildi. Bilim insanları, keskin dişleri nedeniyle yeni türe "khinjaria acuta" adını verdi
İngiltere'de bilim insanları, Fas'ta buldukları iskelet kalıntılarının yaklaşık 66 milyon yıl önce okyanusta yaşamış yeni bir deniz kertenkelesi türüne ait olduğunu tespit etti.
BBC'nin haberine göre, İngiltere'deki Bath Üniversitesinden araştırmacılar, Fas'ın Khouribga şehrindeki bir madende buldukları iskelet kalıntılarını inceledi.
Kalıntıların yaklaşık 8 metre uzunluğunda, "korkunç yüzü ve bıçak gibi dişleri" olan mosazor familyasından yeni bir türe ait olduğunu belirleyen araştırmacılar, bu deniz kertenkelesinin, Fas kıyılarında, Atlantik Okyanusu'nda besin zincirinin tepesindeki yırtıcılardan biri olduğunu ifade etti.
Kalıntıları bulunan deniz kertenkelesinin yaklaşık 66 milyon yıl önce tyrannosaurus rex (T-rex) gibi dinozorlarla aynı dönemde yaşamış olabileceğini kaydeden araştırmacılar, keskin dişleri nedeniyle bu mosazor türüne "khinjaria acuta" adını verdi.
Bilim insanları, bu ismi Arapça "hançer" anlamına gelen "khinjar" ve Latince "keskin" anlamına gelen "acuta" kelimelerin birleşimiyle oluşturdu.
Mosazorların, dinozorlar döneminde Antarktika'da yaşayan ve nesli tükenen büyük deniz sürüngenleri olduğu belirtiliyor.
Araştırmanın sonucu, "Science Direct" adlı internet sitesinde yayımlandı.
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