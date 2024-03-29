Bilim insanlarından yeni teknolojik atılım: 'Dünya benzeri gezegenler keşfedilebilir'

Bilim insanlarının yeni bir teknolojik atılım yapmasının ardından yakında Dünya benzeri yeni gezegenler keşfedilebileceği belirtildi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 29.03.2024 - 10:26
Bilim insanlarından yeni teknolojik atılım: 'Dünya benzeri gezegenler keşfedilebilir'
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Bilim insanları, yıldızların yaydığı mavi-yeşil ışığı analiz edebilen bir astro petek geliştirdiler.

Astro petekler, bir yıldızın ışığında yörüngedeki ötegezegenler (güneş sisteminin ötesinde olanlar) tarafından yaratılan küçük değişimleri tespit edebilir ve potansiyel olarak dünyaya benzer bir gezegeni ortaya çıkarabilir.

Şimdiye kadar çoğunlukla ışık spektrumunun yeşil-kırmızı kısmıyla sınırlıydılar, ancak yeni sistem daha da fazla uzay sırrını ortaya çıkarma şansı sunuyor. Bu buluş, Edinburgh'daki Heriot-Watt Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi'ndeki fizikçiler tarafından gerçekleştirildi.

Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Samantha Thompson, "Bu, yakınlardaki güneş benzeri bir yıldızın etrafında dönen ilk 'Dünya benzeri' gezegeni keşfetmek amacıyla daha önce hiç olmadığı kadar uzun yörüngelerdeki küçük gezegenleri incelememizi sağlayacak gerçekten heyecan verici bir gelişme" dedi.

Heriot-Watt Profesörü Derryck Reid, yeni sistemin inceleyebileceği daha kısa dalga boylu ışığın "astronomların ilgisini çeken atomik soğurma özellikleri bakımından zengin" olduğunu söyledi.

Reid, "Yeni yaklaşımımız ilk kez morötesinden mavi-yeşile kadar spektrumun bu bölümünde hassas bir dalga boyu ölçeği olarak hizmet eden sürekli bir optik işaret dizisi sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Bu teknoloji Şili'nin, Atacama Çölü'nde inşa edilmekte olan Aşırı Büyük Teleskop (ELT) için geliştiriliyor.

Bu teleskop 39 metrelik bir birincil aynaya sahip olacak ve dünyanın en büyük görünür ve kızılötesi ışık teleskobu olacak.

Araştırmacılar ayrıca, Güney Afrika ve Kanarya Adaları'ndaki teleskoplar için astro petekler üzerinde çalışacak.


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