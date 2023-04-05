Bill Clinton: Ukrayna'yı nükleer silahlarından vazgeçirmeye ikna ettiğim için pişmanım

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 15:03

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 15:03

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, İrlanda'nın Ulusal Televizyon ve Radyo kanalı RTÉ'ye verdiği bir mülakatta Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin konuştu.

Bill Clinton, 1994 yılında Ukrayna'yı nükleer silahlarından vazgeçmeye ikna etmedeki rolü konusunda pişmanlığını dile getirdi.

Clinton, "Ukrayna'ya nükleer silahlarından vazgeçmeyi kabul ettirdim. Ukrayna, dün nükleer caydırıcılığa sahip olsaydı, bugün Rusya Ukrayna'yı işgal edemeyecekti" dedi.

Clinton, "Başkan Putin'in, Yeltsin'in Ukrayna'nın toprak sınırlarına asla müdahale etmemek üzere yaptığı anlaşmayı desteklemediğini biliyordum. Yeltsin, bu anlaşmayı Ukrayna'nın nükleer silahlarından vazgeçmesini istediği için yapmıştı. Bu topraklardan vazgeçmekten korkuyorlardı çünkü kendilerini yayılmacı bir Rusya'dan koruyan tek şeyin bu olduğunu düşünüyorlardı" diye ekledi.

"ANLAŞMAYI PUTİN BOZDU"

Putin'in anlaşmayı bozduğunu savunan Clinton, "İşine geldiği zaman Başkan Putin bunu bozdu ve önce Kırım'ı aldı. Bu konuda kendimi çok kötü hissediyorum, çünkü Ukrayna çok önemli bir ülke" ifadelerini kullandı.

Batı'nın Ukrayna'ya desteğinin devam etmesi gerektiğini belirten Clinton, "Putin'in yaptığının çok yanlış olduğunu düşünüyorum ve Avrupa ile ABD'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Ukrayna'nın birlikte yaşayabilecekleri bir barış anlaşması düşünebileceklerine inandıkları bir zaman gelebilir, ancak geri kalanımızın onları bırakıp kaçması gerektiğini düşünmüyorum" dedi.

CLİNTON NE YAPMIŞTI?

Ocak 1994'te Clinton, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Ukrayna topraklarında kalan stratejik nükleer silah cephaneliğini ortadan kaldırmak üzere dönemin Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin ve Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kravchuk ile üçlü bir anlaşma imzaladı.

ABD de aynı yılın sonlarında Rusya'nın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı gösterme taahhüdünü içeren ilgili bir anlaşmaya taraf oldu.