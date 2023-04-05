Macaristan, Ukrayna'nın NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na davet edilmesine karşı çıktı

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na davet edilmesinin NATO'nun birlik ilkesini ihlal ettiğini savundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 11:52
Macaristan, Ukrayna'nın NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na davet edilmesine karşı çıktı
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın Brüksel'de üst düzey NATO diplomatlarıyla yapılacak bir toplantıya davet edilmesinin ittifakın birlik ilkesini ihlal ettiğini düşündüklerini söyledi.

Peter Szijjarto, ancak Macaristan'ın bu toplantıya bir işbirliği gösterisi olarak katılacağını söyledi.

Szijjarto, "Ukrayna Dışişleri Bakanına yapılan davet NATO içinde müttefikler arasında birlik ilkesini ihlal ediyor, ancak biz toplantıya işbirliği ruhu içinde katılacağız. Macaristan'ın Ukrayna'daki entegrasyon çabalarını ancak Ukraynalıların Zakarpattia Oblastı'ndaki Macarlara 2015'ten önce sahip oldukları hakları yeniden vermeleri halinde destekleyeceğini bir kez daha açıkça ifade ediyorum" dedi.

Szijjarto, NATO'daki mevkidaşlarını Rusya ile doğrudan bir çatışmadan kaçınmak için mümkün olan her şeyi yapmaları gerektiği konusunda uyarmayı planladığını söyledi. 

Szijjarto, "Brüksel'e, NATO'nun yanı başımızda devam eden savaşın bir tarafı olmadığı ve NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmayı önlemek için hiçbir çabadan kaçınılmaması gerektiği yönündeki ortak kararımızın geçerliliğinden kimsenin şüphe duymayacağı umuduyla geldik" dedi.


Ukrayna Macaristan Rusya NATO

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