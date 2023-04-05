Bulgaristan: Rus güçleri Ukrayna'da sistematik savaş suçları işledi

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 10:48

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 10:48

Bulgaristan'da "Bulgaristan Savunma ve Silahlı Kuvvetler 2022" raporu yayımlandı.

Raporda, Rus güçlerinin Ukrayna'da "sistematik savaş suçları" işlediği kaydedildi.

Raporda, "Rusya'nın yıkıcı hibrid faaliyetlerinin artan aktivasyonu, siber güvenlik riskleri ve enerjinin askeri-politik bir kampanyada aktif bir silah olarak kullanılmasından" bahsedilirken, "Rus saldırganlığının küresel barışa yönelik en acil tehdit" olduğu tanımlandı.

Raporda, Karadeniz, Kafkasya, Moldova ve Belarus'ta "artan risklere" dikkat çekilerek, "Ukrayna'da uluslararası hukuk tamamen ihlal edilerek başlatılan haksız savaş, sosyal ve ekonomik yaşamın tüm alanlarında özellikle büyük boyutlarda hasara yol açmıştır. Rus silahlı kuvvetleri sistematik savaş suçları işlemiştir. Bu geniş çaplı silahlı çatışmanın sadece Ukrayna ve bölge üzerinde değil, küresel açıdan da önemli bir etkisi vardır" denildi.

"RUSYA'NIN EYLEMLERİNİN AMACI AVRUPA'DA SİYASİ İSTİKRARSIZLIK YARATMAK"

Ukrayna'daki savaşın, "Rusya'nın NATO ve AB ülkelerine yönelik hibrid sabotajlarının genişlemesine" yol açtığı belirtilen raporda, "Bu eylemlerin amacı öncelikle iç siyasi istikrarsızlık ve kamuoyu muhalefeti yaratmak; Birliğin caydırıcılık ve savunma potansiyelini güçlendirecek kararları engellemek; Ukrayna'ya yönelik dayanışma ve desteği azaltmak ve zamanında ve etkili askeri yardım sağlamak; Rus enerji kaynaklarına bağımlılığı sürdürmektir" ifadelerine yer verildi.

Bulgaristan'ın da savaştan etkilendiğine dikkat çekilen raporda, "Bulgaristan, egemen ulusal stratejik karar alma sürecini etkilemek için gaz tedarikinin tek taraflı olarak kesilmesi de dahil olmak üzere Rusya'nın sistemik hibrit etkilerine maruz kalmıştır" denildi.