İspanya, Ukrayna'ya 6 adet Leopard tankı tedarik edecek

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, altı Leopard tankını Nisan ayının ikinci yarısında Ukrayna'ya teslim edeceklerini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 14:34
İspanya, Ukrayna'ya 6 adet Leopard tankı tedarik edecek
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İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin RTVE'ye değerlendirmelerde bulundu.

Margarita Robles, hükümetin Nisan ayının ikinci yarısında altı adet Leopard 2A4 muharebe tankını Ukrayna'ya teslim etmeyi planladığını söyledi.

Robles, "Halihazırda onarılmış olan ve şu anda hizmet verebilirlik açısından test edilen altı tanktan oluşan bir grubumuz var. Düşüncemiz Nisan ayının ikinci yarısında bu tankların Ukrayna'ya gönderilmesi ve diğer ülkeler tarafından sağlanan tank grubuna katılmasıdır" dedi.

Robles, İspanya ordusunun dört tankı daha savaşa hazır hale getirmek için çalıştığını da sözlerine ekledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna ziyareti sırasında Kiev'e 10 Leopard tankı gönderme sözü vermişti.


İspanya Rusya-Ukrayna Savaşı Ukrayna

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