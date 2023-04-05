İspanya, Ukrayna'ya 6 adet Leopard tankı tedarik edecek

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 14:34

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 14:34

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin RTVE'ye değerlendirmelerde bulundu.

Margarita Robles, hükümetin Nisan ayının ikinci yarısında altı adet Leopard 2A4 muharebe tankını Ukrayna'ya teslim etmeyi planladığını söyledi.

Robles, "Halihazırda onarılmış olan ve şu anda hizmet verebilirlik açısından test edilen altı tanktan oluşan bir grubumuz var. Düşüncemiz Nisan ayının ikinci yarısında bu tankların Ukrayna'ya gönderilmesi ve diğer ülkeler tarafından sağlanan tank grubuna katılmasıdır" dedi.

Robles, İspanya ordusunun dört tankı daha savaşa hazır hale getirmek için çalıştığını da sözlerine ekledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna ziyareti sırasında Kiev'e 10 Leopard tankı gönderme sözü vermişti.