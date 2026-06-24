Bill Gates’ten Epstein ifadesi: Şantaj yapmayı planlıyordu

Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in, Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’ne verdiği ifadenin ayrıntıları kamuoyuna açıklandı.

10 Haziran’da kapalı oturumda ifade veren Gates, Epstein’ın özel hayatına ilişkin bazı bilgileri kendisi üzerinde baskı kurmak için kullanmayı planladığını söyledi.

Gates, ifadesinde, Epstein’ın Rus briç oyuncusu Mila Antonova ve nükleer bilimci Karima Nigmatulina ile yaşadığı evlilik dışı ilişkileri öğrendiğini belirtti.

Gates’e göre Epstein, bu bilgileri kendisiyle yeniden temas kurmak veya üzerinde baskı oluşturmak amacıyla kullanmayı düşündü. Gates, “Bana hiçbir zaman şantaj yapmadı ancak mesajlara bakıldığında bunu planladığı görülüyor” değerlendirmesinde bulundu.

2013 TARİHLİ E-POSTA GÜNDEMDE

Soruşturmada, Epstein tarafından 18 Temmuz 2013’te hazırlandığı belirtilen bir e-posta taslağı da gündeme geldi. Söz konusu taslakta, Gates’in özel hayatına ve bazı iddialara ilişkin ifadeler yer aldı.

E-postanın, Gates’in o dönem görevinden ayrılmaya hazırlanan yakın çalışma arkadaşı ve bilim danışmanı Boris Nikolic adına hazırlanmış olabileceği belirtildi. Taslakta, Gates’e yönelik evlilik dışı ilişkiler ve uygunsuz davranış iddialarına yer verildiği aktarıldı.

Gates, Epstein’ın suç teşkil eden faaliyetleri hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Epstein ile 2011-2014 yılları arasında, hayırseverlik projelerine destek sağlama amacıyla temas kurduğunu belirten Gates, bu ilişkiyi daha sonra “büyük bir muhakeme hatası” olarak nitelendirdi.

Gates, Epstein’ın suçlarına dahil olmadığını ve herhangi bir yasa dışı faaliyete tanık olmadığını da ifade etti.

“DOSYALARIN YAYINLANMASINI DESTEKLİYORUM”

İfadesinin ardından yazılı açıklama yapan Gates, komiteyle görüşme ve soruları yanıtlama fırsatını önemsediğini belirtti.

Gates, Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmasını desteklediğini ifade ederek, sürecin mağdurlar için adaletin sağlanmasına katkı sunmasını umduğunu söyledi.

Jeffrey Epstein’ın, siyaset, iş dünyası ve akademi çevrelerinden çok sayıda isimle kurduğu ilişkiler ABD’de uzun süredir tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Gates’in ifadesi de Epstein’ın güçlü isimlerle kurduğu bağların ve bu ilişkileri nasıl kullandığına ilişkin soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan yeni ayrıntılar arasında yer aldı.