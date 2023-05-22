Bill Gates'in, bir Rus kadınla 'gizli ilişkisi' ortaya çıktı
Wall Street Journal, cocuk tacizi ve fuhuş ağı kurmakla suçlanıp hüküm giyen Jeffrey Epstein'in, Bill Gates'i tehdit ettiğini ve yaşadığı evlilik dışı ilişki nedeniyle Gates'e şantaj yapmaya çalıştığını yazdı.
ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'in (WSJ) haberine göre, cocuk tacizi ve fuhuş ağı kurmakla suçlanıp hüküm giyen Jeffrey Epstein'in, Bill Gates'i tehdit ettiği ve Rus bir briç oyuncusuyla yaşadığı evlilik dışı ilişki nedeniyle Gates'e şantaj yapmaya çalıştığı ortaya çıktı.
WSJ'ye konuşan kaynaklar, Epstein'in, Gates'in Rus briç oyuncusu Mila Antonova ile olan ilişkisini öğrendikten sonra, Gates'i Antonova'nın yazılım kodlama okuluna gitmesi için Epstein tarafından karşılanan okul masraflarını geri ödemesi için tehdit ettiğini söyledi.
Kaynaklara göre Epstein'in Gates'e yönelik tehdidi, Gates'i kurmaya çalıştığı milyarlarca dolarlık bir yardım fonuna katılmaya ikna edememesinin ardından 2017 yılında gönderdiği bir e-posta şeklinde geldi.
Gates'in, Antonova ile 2010 yılında, 20'li yaşlarındayken tanıştığı ve onunla briç oynamaya başladığı belirtildi.
Jeffrey Epstein'in, 2019'da hakkındaki suçlamalar nedeniyle yeniden girdiği hapishanede ölü bulunmuştu. Epstein'in ölüm nedeni intihar olarak açıklanmıştı.
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