Bill Gates’ten dikkat çeken Covid-19 hamlesi: Kitap yazdı
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, son 2 yıldır dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili bir kitap yazdı.
Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Bill Gates, kişisel internet sitesinde Covid-19 ile ilgili bir kitap yazdığını duyurdu.
3 Mayıs’ta piyasaya sunulması beklenen kitap; Covid-19’dan alınan dersler ve benzer bir salgın tekrarlanmaması için yapılması gerekenleri anlatıyor.
"Sondaki Salgın Nasıl Engellenir" başlıklı kitap ile ilgili, "Ne zaman Covid-19’un yarattığı bir olumsuzluk görsem, ne zaman güncel ölüm sayılarını görsem, ya da birinin salgın yüzünden işini kaybettiğini öğrensem ya da bir okulun kapalı kaldığını görsem, bunun tekrar yaşanmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Koronavirüs salgınının başında "aşı ile çip takıyorlar" iddialarıyla özellikle ABD’de sağcı kesimin gündeminden düşmeyen Gates, kitabında komplo teorilerinin hedefinde olmanın nasıl bir şey olduğunu da anlattı.
Gates, "Aşıdaki ilerleme ve solunum yolu hastalıklarıyla mücadelede uzmanlık kazanmak gelecekte bu tür krizleri engelleyecektir. Eğer doğru tercihleri ve yatırımları yaparsak, Covid-19’u son pandemi yapabiliriz" diye kouştu.
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