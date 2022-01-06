Hakan Ural, koronavirüse çözümü böyle buldu: "Bill Gates'i acil tutuklayın"
Son dönemde yaptığı açıklamalarla tepki çeken Hakan Ural, koronavirüs için çözüm önerisini Instagram hesabından paylaştı.
Kanal D'de ekranlara gelen 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucusu Hakan Ural, yaptığı son açıklamayla bir kez daha gündemde...
Geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarıyla ilgili söylediği sözler büyük tepki çeken Hakan Ural, bu sefer de koronavirüs için çözüm önerisi geliştirdi.
Bir süre önce Covid-19 testi pozitif çıkan ve hastanede gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Ural, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüse çözüm önerim: Bill Gates'i acil neredeyse bulup tutuklayın. Kapatın. Sağlam bir pazarlık yapıp askeri müşterekte ne istiyorsa anlaşın bitsin bu çile usandık, bıktık" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Hastanede endişelendiren görüntü
- Turkovac aşısı hakkında kritik açıklama
- e-Devlet'te yeni uygulama
- Alkole büyük zam! İşte yeni fiyatlar
- Özdağ'dan olay 'İmamoğlu' iddiası
- Karantina süreleri neden düşürüldü?
- İşte en çok beğenilen siyasiler
- İBB'de müfettişlerin istediği üç dosya
- Bir bira grubuna daha zam yapıldı! İşte zamlı liste