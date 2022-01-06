Hakan Ural, koronavirüse çözümü böyle buldu: "Bill Gates'i acil tutuklayın"

06 Ocak 2022 Perşembe, 10:56

Kanal D'de ekranlara gelen 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucusu Hakan Ural, yaptığı son açıklamayla bir kez daha gündemde...

Geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarıyla ilgili söylediği sözler büyük tepki çeken Hakan Ural, bu sefer de koronavirüs için çözüm önerisi geliştirdi.

Bir süre önce Covid-19 testi pozitif çıkan ve hastanede gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Ural, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüse çözüm önerim: Bill Gates'i acil neredeyse bulup tutuklayın. Kapatın. Sağlam bir pazarlık yapıp askeri müşterekte ne istiyorsa anlaşın bitsin bu çile usandık, bıktık" ifadelerini kullandı.