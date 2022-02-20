Bill Gates’ten 'yeni salgın' iddiası
Yazılım şirketi Microsoft'un kurucu ortaklarından olan ve dünyanın en zengin isimlerinden biri olarak anılan Bill Gates, Covid-19 ve hastalıklar ile ilgili dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı.
Bill Gates, katıldığı bir etkinlikte Covid-19 ve salgın hastalıklar ile ilgili dikkat çekici bir açıklamada daha bulundu.
CNBC’ye Almanya’daki Münih Güvenlik Konferansı sırasında açıklamalarda bulunan Gates, Covid-19 sebebiyle ağır bir şekilde hastalanma riskinin çok düştüğünü söyledi. Gates, "Covid-19 sebebiyle hastalığı ağır geçirmek yaşlı olmak ya da obezite ya da diyabet olmakla bağlantılı hale geldi. Bu riskler ciddi bir şekilde düştü artık" dedi.
Gates, "Dünya bir pandemi daha görecek. Başka bir pandemi olacak. Bu sefer farklı bir patojen olacak. Fakat doğru bir şekilde bu hastalığa yaklaşılırsa erkenden önlenebilir ve Covid-19’da olduğu gibi küresel bir hale gelmez" diye konuştu.
AVUSTRALYA’YI ÖRNEK GÖSTERDİ
Gates, "Eğer her ülke Avustralya’nın yaptığını yapsaydı şu an bir salgın yaşanmıyor olurdu" dedi. Avustralya, Covid-19 salgınının başlamasıyla birlikte çok sıkı önlemler almış ve başta sınırlarını kapatmak olmak üzere birçok kısıtlamayı yürürlüğe almıştı.
Kaynak: Sözcü
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