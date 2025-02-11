Binden fazla ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

Yayınlanma: 11.02.2025 - 14:04

Güncelleme: 11.02.2025 - 14:04

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde bin 100'den fazla ölü zeytin sırtlı deniz kaplumbağası kıyıya vurdu. Karaya vuran kaplumbağaların çoğu eyalet başkenti Chennai yakınlarında bulundu.

Pondicherry Üniversitesi'nde ekoloji profesörü olan Kuppusamy Sivakumar, “En azından son otuz yıldır Tamil Nadu sahillerinde bu kadar çok sayıda kaplumbağanın karaya vurduğunu hiç duymamıştım” dedi.

Sivakumar, Chennai sahillerinde genellikle yılda 100 ila 150 kaplumbağanın yuva yaptığını, bu nedenle binden fazla kaplumbağanın karaya vurmasının şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Sivakumar, kaplumbağaların Chennai yakınlarında mı yoksa daha uzaklarda mı balıkçı ağlarına takıldığını ve daha sonra rüzgar ya da akıntılar nedeniyle Chennai açıklarına mı ulaştığını söylemenin zor olduğunu belirtti.

“AKCİĞERLERDE LEZYONLAR TESPİT EDİLDİ”

Bir kaplumbağa ölüsünün ilk nekropsisinde akciğerlerinde lezyonlar tespit edildi, birçok ölü kaplumbağanın da gözlerinin şiştiği ifade edildi.

Chennai merkezli bir çevre aktivisti olan Yuvan Aves, her iki gözlemin de kaplumbağaların muhtemelen boğulma ve havasızlıktan öldüğüne işaret ettiğini söyledi. Aves ayrıca, sahilde alışılmadık derecede çok sayıda ölü erkek kaplumbağa gözlemlediğini söyledi.

Aves, Chennai sularında faaliyet gösteren ticari balıkçı gemilerinin genellikle yerel yasalara uymadığını ve bunun da ölümlere katkıda bulunmuş olabileceğini söyledi.

Aves, trol ağlarına kaplumbağa engelleyici cihazların da takılması gerektiğini, ancak “herkesin bildiği gibi, kimsenin buna sahip olmadığını” söyledi.

HÜKÜMET HAREKETE GEÇTİ

Krizin medyada yer almasının ardından Tamil Nadu hükümeti, Chennai sularında yasadışı faaliyet gösteren 24 avcı teknesini yakaladı ve buna karşılık olarak özel bir görev gücü oluşturdu. Hükümetten yapılan açıklamada, ortak bir devriye ekibinin bölgedeki tekneleri ve gemileri izlemeye aldığı belirtildi.

Chennai'nin yaban hayatı müdürü Manish Meena, “yavruları korumak için gece devriyelerinin yoğunlaştırıldığını” kaydetti.

Aves, bir zamanlar nesli tehlike altında olan ve koruma çabaları sayesinde ancak kısmen iyileşen bir türün ölümünün boyutunun “insanın hissetme kapasitesini aştığını” söyledi.

Aves, “Şu anda Chennai'nin herhangi bir yerinde sahilde durabilirsiniz ve her birkaç adımda bir, ufka kadar şişkin gözlü kaplumbağalar görebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

ZEYTİN SIRTLI KAPLUMBAĞALAR

Zeytin sırtlı kaplumbağa dünyada en çok bulunan deniz kaplumbağası türüdür ve arribada (İspanyolca'da “varış” anlamına gelir) adı verilen toplu yuvalama kümeleriyle bilinir. Arribadalar, sayıların güvenliği için meydana gelir. Tek başına yuvadan çıkan yavruların aksine, yüzlerce yavruyla birlikte denize girdiklerinde daha fazla yavru hayatta kalır. Zeytin sırtlı kaplumbağalar aynı zamanda en küçük deniz kaplumbağası türlerinden biridir. Kalp şeklindeki kabuklarının zeytin renginden dolayı bu adı almışlardır.

Zeytin sırtlı kaplumbağalar küresel olarak en az 80 ülkenin kıyı sularında yaşamaktadır. Genel olarak, zeytin sırtlı kaplumbağaların okyanus havzaları arasında veya arasında hareket ettiği bilinmemektedir. Yuvalama kumsallarının yakınındaki neritik ve okyanus bölgeleri arasında göç edebilirler.

Zeytin sırtlı kaplumbağalar, büyük ölçüde Meksika, Hindistan, Nikaragua ve Kosta Rika'daki toplu yuvalama kümeleri nedeniyle en bol bulunan deniz kaplumbağası türüdür. Sadece Hindistan plajlarına her yıl 521 binden fazla yuva bırakılmaktadır. Zeytin sırtlı kaplumbağalar okyanusta çiftleşir.

Zeytin sırtlı kaplumbağalar trol, galsama ağları ve paraketa gibi ticari balıkçılıkta yan av olarak yakalanmaktadır. Ayrıca hayalet av araçlarının (okyanusa atılan balık ağları) dolanmasına ve deniz çöplerinin neden olduğu boğulma ve açlığa karşı da hassastırlar. Ayrıca, kıyıdaki gelişmeler ve iklim değişikliği nedeniyle habitat ve yuvalama alanlarının bozulması, gelecekteki zeytin sırtlı popülasyonlarının hayatta kalmasını tehdit etmektedir. Tüm tehditler göz önünde bulundurulduğunda, zeytin sırtlı kaplumbağaların nüfusu 1988'den 2008'e kadar yüzde 28 ila 32 oranında azalmıştır.