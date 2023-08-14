Yayınlanma: 14.08.2023 - 11:48

Güncelleme: 14.08.2023 - 11:48

Kamboçya'da bir okul bahçesinde iç savaş döneminden kalma binlerce patlayıcının bulunmasının ardından okul kapatıldı.

Kamboçya'nın kuzeydoğusundaki bir okulda iç savaştan kalma binlerce patlamamış mühimmat parçası ortaya çıkarıldı.

Kamboçyalı yetkililerin yaptığı açıklamada, mayın temizleyicilerinin Kratie eyaletindeki bir lisenin arazisinde üç gün boyunca binden fazla M79 el bombası da dahil olmak üzere 2 binden fazla patlayıcı bulduğunu söyledi.

Kamboçya Mayın Eylem Merkezi Genel Müdürü Heng Ratana, patlayıcı kalıntılarının, okulun bir bahçeyi genişletmek için araziyi temizlemesinin ardından bulunduğunu belirterek, "Okul geçici olarak kapatıldı" dedi.

Görüntüler, kazılmış, paslanmış ve sıralar halinde istiflenmiş patlayıcı yığınlarından bazılarını gösteriyor.

Bölgenin savaş sırasında askeri bir istasyon olduğunu ve araziyi temizlemek için yapılacak bir operasyonun muhtemelen daha fazlasını ortaya çıkaracağını kaydeden Ratana, "Bu öğrenciler için büyük bir şans. Birisi toprağı kazıp onlara basarsa bu patlayıcı cihazların patlaması kolaydır" dedi.

KAMBOÇYA İÇ SAVAŞI

Kamboçya İç Savaşı, Komünist Kuzey Vietnam tarafından desteklenen Demokratik Kampuçya ve 1967-1970 arası monarşiye 1970-1975 arasında Kmer Cumhuriyeti arasında cereyan eden bir iç savaştı.

Acımasız çatışmalardan ve 1960'larda başlayan ABD bombardımanından onlarca yıl sonra, Kamboçya dünyanın en ağır bombalanan ve mayınlanan ülkelerinden biri olmaya devam ediyor.

İç savaşın 1975 yılına kadar sürdüğü Kamboçya'da, son 40 yılda yaklaşık 20 bin Kamboçyalı kara mayınlarına ya da bombalara basarak hayatını kaybetti.