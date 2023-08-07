Kamboçya Başbakanı Hun Sen, koltuğunu oğluna devrediyor

Yayınlanma: 07.08.2023 - 08:01

Güncelleme: 07.08.2023 - 08:01

Böylelikle Kamboçya'da 38 yıl sonra ilk kez başbakan değişmiş olacak.

Yeni lider ve kabinesinin göreve gelmesi için parlamentoda bir güven oylaması kazanması gerekiyor. Oylama ay sonunda yapılacak.

Güven oylaması, iktidar partisinin, muhaliflerin hileli olarak nitelendirdiği seçimde ezici bir zafer elde etmesinin ardından bir tür formalite olacak.

İktidar partisi olan Kamboçya Halk Partisi (CPP) 125 koltuklu parlamentoda 120 koltuk kazandı.

Geçen ay, 38 yıllık yönetimini sonlandıracağını ve gücü oğluna devredeceğini söyleyen Hun Sen, iktidarı süresince savaş yıllarından sonra ülkede istikrarı sağlamış ancak demokrasiyi baskılamıştı.

Hun Sen, mecliste ve yönetimde önemli görevlere devam edecek.

45 yaşındaki Hun Manet, Kamboçya'nın ordu komutanı olmasına rağmen siyasette büyük ölçüde deneyimsiz bir isim.

Ülkenin yeni lideri, ABD ve İngiltere'de eğitim aldı. Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktora derecesi elde etti.

Hun Manet yapılan seçimde başkent Phnom Penh'den seçildi.