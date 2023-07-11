Kamboçya'dan ABD'ye çağrı: Ukrayna'da misket bombaları kullanılmasın

Yayınlanma: 11.07.2023 - 08:03

Güncelleme: 11.07.2023 - 08:04

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, ABD'nin Ukrayna'ya, misket bombaları dahil 800 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım yapacağını duyurmasına ilişkin sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada, "NATO üyelerine ve bazı ABD müttefiki ülkelere" çağrıda bulunarak, söz konusu ülkelerin misket bombalarının kullanılmaması için sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini belirtti.

Başbakan Hun Sen, "NATO üyeleri ve Misket Bombalarına İlişkin Sözleşmeye taraf olan İngiltere, Almanya, Kanada ve İspanya gibi bazı ABD müttefiki ülkelere, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı'nın bu ölümcül silahı kullanmasını ortaklaşa önleme çağrımı sürdürüyorum" ifadesini kullandı.

MİSKET BOMBALARI

Savaş kalıntısı olarak da yıllarca tehdit olmayı sürdüren misket bombalarının kullanımı, stoklanması ve satışı 2008'de imzalanan sözleşmeyle yasaklanmıştı.

Misket bombalarına, hedefte ayrım gözetmeksizin kullanılması ve yüksek başarısızlık oranları nedeniyle sivil ölümlerine yol açtığı için karşı çıkılıyor.

Söz konusu sözleşmeye ABD, Ukrayna ve Rusya taraf değil.